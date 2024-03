Georg Spöttle: Iszlamisták vagy felbérelt Zsoldosok?

Az is gyanús, hogy nem volt rajtuk öngyilkos mellény vagy öv. Ezek a robbanószerkezetek hivatottak meggátolni azt, hogy élve elfogják az Iszlám Állam (IS) merénylőit. Sőt, így „sahíd” azaz mártír is válik belőlük, amely komoly tisztesség a radikálisok körében. Nem vittek magukkal IS-zászlót sem vagy egyéb iszlamista jelképeket. Ilyeneket a gépjárművükben sem találtak. Megnéztem az elfogásukat követő elsődleges kihallgatást a csecsén Ahmat kommandósai és az FSZB által. Azt vallották, hogy pénzért, nagyjából 2 millió forintnak megfelelő összegért vállalták a tömeggyilkosságot. A négy merénylő egyike sem mondta azt, hogy az iszlám dzsihád nevében cselekedtek vagy, hogy az IS harcosai lennének. Ez is ellentmond annak a ténynek, hogy a terrorszervezet felvállalta a merényletet.

A Tádzsikisztánból származó merénylők nyilván kaptak valahol „katonai” kiképzést, ez látszott a mozgásukon és nem volt bennük szánalom az áldozatok iránt.