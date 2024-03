Húsvét és a megbocsátás

a legtöbben ragaszkodnak a dühükhöz, amit az elszenvedett sérelem okoz – ezzel magához a sérelemhez is.

A dühnek fontos funkciója van: jelez, hogy valami olyasmi történt, ami nincs rendben és eközben még egy szelepfunkciót is ellát. A dühös ember feljogosítva érzi magát arra, hogy támadjon, akár a civilizált normák határait is átlépve. A düh ezzel segít elkerülni az adott helyzetet, a megoldást, megvéd attól, hogy szembenézzünk a veszteséggel, az okozott fájdalommal, a veszteség mögötti érzésekkel. Fontos lépés azonosítani ezeket a „kapuőröket”, amelyek az akár évtizedek alatt felépített sérelemvárakat védik, de ezzel együtt a mítoszok leépítése is elengedhetetlen ebben a munkafolyamatban.

A megbocsátás egy olyan, összetett érzelmeket becsatornázó tudatos döntés, amit rengeteg mítosz vesz körül. A mítoszok nagy része jelen van az ezekhez kapcsolódó szólás-mondásokban is: „Spongyát rá!; Lapozzunk!; Nyissunk tiszta lapot!” – mintha egy sérelmet, egy bántást, ami veszteséget okozott, tényleg lehetséges lenne elfelejteni vagy semmisé tenni. A megbocsátás a mítoszokkal szemben nem jelent felejtést, a tettek semmissé tételét.