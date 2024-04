A temetőkben gyorsan szaporodó sírok állandóan a háború borzalmaira emlékeztetik az Ukrajnában élőket

Az azonban tagadhatatlan, hogy amíg nem kapja vissza az itt élő magyarság a 2014 előtt meglévő jogait, addig nem lehet felhőtlen az öröm, és a politikai, diplomáciai kapcsolatok sem lesznek problémamentesek.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint örvendetes, hogy az elmúlt évek jogszűkítő gyakorlata után végre megállt a negatív spirál. Tavaly decemberben végén mi is fellélegezhettünk, amikor megengedőbb kisebbségi kerettörvényt fogadtak el Ukrajnában. Azonban a megkönnyebbülés ellenére sem lehetünk túlzottan elégedettek, hiszen még korántsem beszélhetünk a vitatott kérdések megnyugtató rendezéséről, például a politikai érdekképviselet terén még sok a teendő. Nem is olyan régen Kárpátalján volt olyan választókerület, ahol biztosították a helyi magyarság parlamenti érdekképviseletét, Magyarországon az ukrán kisebbségnek nemzetiségi szószólója van, örömmel vennénk egy hasonló intézményrendszert itt is. Természetesen van javulás, de teljes mértékben egyetértünk az anyaországi kormány erőfeszítéseivel, amit a kisebbségi jogok visszaszerzése érdekében vív. Ez nem lesz gyors folyamat, főleg a háború és a szélsőséges ukrán radikálisok hozzáállása miatt, de reménykedünk benne, hogy előbb vagy utóbb Kijev is belátja, hogy a kárpátaljai magyarság csak gazdagabbá, színesebbé teszi Ukrajnát, értékes kapocs lehet Magyarország és az Európai Unió között.