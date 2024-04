Óvakodj a nárcisztikus dühétől

nehezen bírják, ha nem ők vannak egy társaság középpontjában.

A figyelmet, a feltűnést úgy is megszerezhetik maguknak, hogy egyre-másra konfliktusokat generálnak, amelyekben két oldalra tudják osztani az adott közösséget, hiszen ösztönösen ráéreznek az adott csoportok gyengéire, törésvonalaikra, amelyeket aztán tudatosan és következetesen provokálnak, hogy a közösség tagjai egymással szembe kerüljenek.

A legtöbb esetben a nárcisztikusok igyekeznek a pozitív első benyomás keltésére. Sok esetben igaz az is, akár párkapcsolati működéséről, akár közösségen belüli működéséről beszélünk, hogy ha úgy érzi hasznot tud húzni az adott helyzetből, akkor egészen impulzív módon, nagy energiákkal veti bele magát az adott helyzetekbe, lehengerlő a közeledése. A kezdeti szakaszban, amikor meg kell győznie a másikat vagy az adott közösséget, amit befolyásolni szeretne, magáról is kifejezetten pozitív, erős, intenzív képet fest, ezzel akarja meggyőzni a másik felet, hogy ami itt „készülődik”, az valami megismételhetetlen, különleges dolog, amiből, ha kimarad, az egy örök veszteség lesz az életében. Igen ám, de ezt a különleges, intenzív, lehengerlő képet nagy erőfeszítés fenntartani és valljuk be, hosszú távon lehetetlen is, a nárcisztikus éppen ezért ki is fárad benne és előbb utóbb kettős érzései támadnak majd.