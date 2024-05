Georg Spöttle: Hajrá Németország, ja mégsem mert ez már nácizmus

Cathy Hummels Németország egyik kedvelt, csinos influencere is frászt kapott, amikor ajánlott levele jött az ügyészségtől, hogy alkotmányellenes cselekedet miatt nyomoznak utána. Persze a sztorit a sajtó is hamar felkapta és ilyen szalagcímek születtek, hogy „Cathy Hummels náci jelszavakkal sokkol”. A fiatal nő persze azonnal törölte a bejegyzését, hogy „az EB egy grandiózus élmény lesz és mindent bele Németország”, de mint tudjuk, ami kikerül az internetre az ott is marad.

Björn Höcke az AfD (Alternatíva Németországnak) thüringiai vezetője is feljelentette Hummelst. Nyílt levélben persze jelezte neki, hogy ezt csak szolidaritásból teszi és azért, hogy rámutasson az ügy abszurditására. Ha egy AfD tag csak leírja a haza vagy a Németország szót már repkednek is a feljelentések a balliberális oldalról. Persze a közvéleményt is felháborította a dolog és sokan (joggal) a szólásszabadság halálát látják az egész ügy mögött. Björn Höcke-t is elítélték már az „Alles für Deutschland” (mindent Németországnak, szabad fordításban inkább Németország mindent bele!) felkiáltása miatt egy rendezvényen.

A feljelentők kiderítették, hogy a harmincas években a náci SA egyik vezetője is használta ezt a szlogent.

Höcke hiába próbálta bizonygatni a bíróság előtt, hogy lövése nem volt erről, mivel nem igen hallgat harmincas évek béli náci propagandát. A bíró nem hitt neki. 15.000 eurót kell befizetnie az államkaszába. Igaz a végzés még nem jogerős, mert Höcke fellebbezett.

Az ügyészség végül megszüntette az eljárást arra hivatkozva, hogy Cathy Hummels törölte a vitatott posztját és egyben több médiumban is nyilatkozott, hogy semmilyen alkotmányellenes, vagy az ultrajobboldalt támogató szándék nem volt az „X” kiírásában. Hasonlóképpen kinyírták már a stand up komédiásokat Németországban. Régebben a szórakoztatás egyik legkedveltebb műfaja volt, most viszont a woke humorgyilkosok annak is nekiestek. Már semmiből nem lehet viccet csinálni, mert azonnal feljelent valaki és több tízezer eurós büntetésre számíthatsz, valamint kitiltanak a tv csatornákról és a fellépőhelyekről.

Beteg egy világ...

A német rendőröknek is megvan tiltva, hogy kitegyék a német zászlót az EB alatt a szolgálati autókra, mivel ez konfrontációt okozhat külföldi csapatok szurkolóival, így a hivatalos állásfoglalás.