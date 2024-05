Magyar Péter háborúpárti, és hamarosan össze fog állni Gyurcsánnyal - Origo Podcast G. Fodor Gáborral

Ha Magyar Péter le akarná győzni a Fideszt, ahhoz össze kellene fognia Gyurcsánnyal. Erre az összefogásra előbb-utóbb sor fog kerülni - mondta el G. Fodor Gábor politikai elemző az Origo Podcast legújabb adásában. Arról is beszélt, hogy Magyar Péterrel szembeni küzdelem egy szuverenitás-küzdelem is. A szakértő szerint a június 1-jei Békemenet egy erőfelmutatás, és mindenki, aki békepárti és egy értékalapú közösség része, ott a helye. G. Fodor Gábor arról is szólt, hogy a háborúpárti elit olyan téteket rak a rulettasztalra, ami mögött nincs fedezet. A szakértő szerint egy forró nyár elé nézünk, mert úgy tűnik, hogy Ukrajna kimerült.

G. Fodor Gábor a műsorban értékelte többek között a kínai elnök magyarországi látogatását, beszélt az Európában uralkodó közhangulatról, és Magyar Péter legutóbbi durva megnyilvánulásáról is. Az elemző leszögezte: a Magyar Péterrel szembeni küzdelem az egy szuverenitás-küzdelem is. Szerintem ezt az emberek is értik. Szép lassan mindenkinek le fog esni a tantusz, hogy miről van itt szó, mi a játék tétje, mit képvisel, illetve mit akarnak, milyen forgatókönyvet eljátsszatni vele. A szakértő leszögezte azt is, hogy előbb-utóbb Magyar Péter össze fog fogni Gyurcsánnyal: hiába mond bármit is, meg annak az ellenkezőjét is, ha le akarná győzni a Fidesz, ahhoz össze kell fogni Gyurcsánnyal. Előbb vagy utóbb. Erre sor fog kerülni, és akkor meglátjuk, hogy az a pozíció, amit most képvisel, az meddig lesz tartható a nyilvános térben. A műsorból kiderül még mit akar most a brüsszeli elit elérni Ukrajnában?

