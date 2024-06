A gyászolók szinte meg sem tudják közelíteni a méhlegelővé alakított temetőkben hozzátartozóik sírját

A helyi sajtó és az egyik legnagyobb angol portál, a MailOnline is foglalkozik az áldatlan temetői állapotokkal. Dicséretes, hogy a régió csatlakozott a Let It Grow! (Hadd nőjön a fű!) környezetvédelmi kezdeményezéshez, melynek része, hogy ritkán – vagy egyáltalán nem – nyírják a füvet, hogy ösztönözzék a biológiai sokféleséget és a beporzók élőhelyeit.

A helyiek azonban úgy vélik, hogy a temetők szakrális helyek, amelyeket illik karban tartani, s nem jó, ha akár juh-, akár méhlegelőként hasznosítják.

A helyi temetőkben nyugvók rokonai szerint a gondozatlan fű a halottakkal szembeni tiszteletlenség jele. A hamworthy-i Szent Mihály templom mellett és a branksome-i temetőben elhantoltak hozzátartozói egyre türelmetlenebbül sürgetik a fűnyírást.

Kay Leach 70 mérföldet utazott Bristolból, hogy meglátogassa szülei és nagyszülei sírját a Szent Mihály-templomnál, de nem tudott keresztül vergődni a gazos füvön, hogy lerója tiszteletét.

Korábban Hamworthyben éltem, és minden nap elmentem a sírok mellett iskolába menet, de még soha nem láttam ilyen rossz állapotban a temetőt”

– nyilatkozta a bournemouth-i Daily Echónak Mrs. Leach, akinek apja, Peter Irven tavaly szeptemberben, 92 évesen halt meg, és szüleivel és feleségével, Helennel együtt temették el. – „Nem tudtam a sírhoz menni, a férjemet kértem meg, hogy tegye le a virágokat. Egyszerűen fizikai képtelenség volt átverekednem magam a majd’ embermagasságú füvön.”

Mások akaratlanul is rátapostak a gaz által teljesen beborított sírokra, mivel nem lehet látni, hová lépnek.

A 70 éves Janet Trent sem tudta meglátogatni az első világháborúban harcolt nagyapja sírját.

Ez undorító, ez egy háborús sír, felvettem a kapcsolatot a hadisír-bizottsággal, felháborító, amikor azt látod, hogy az idősebbeknek micsoda akadályokat kell leküzdeni, hogy kifejezzék tiszteletüket elhunyt szeretteiknek”

– mondta Janet.

Sir Robert Syms, Poole városka parlamenti képviselője beszélt a helyi önkormányzattal a temetőkről, miután egy feldúlt lakos azt mondta, hogy a lánya egyáltalán nem tudja gondozni édesanyja sírját Branksome-ban.

A helyi hatóságoknak rendben kell tartani a temetőket, hogy az emberek egy elvadult rét helyett gondozott sírkertben tudhassák halottaikat”

– nyilatkozta a képviselő.