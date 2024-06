Csoboth Róbert: Kevin sírva hálálkodott és bevallotta, hogy a győztes gólja minden gyerekkori szenvedésért kárpótolta

– Csodálja? – reagál a bevezetőben említettekre Csoboth Róbert, aki maga is remek labdarúgó volt, kivette a részét a Bicskei Bertalan által dirigált ifi válogatott 1984-es moszkvai Eb-győzelméből. – Szerény becslésem szerint legalább ezer gratulációt kaptam, élő szóban vagy üzenetek formájában. Szinte meg sem tudtam emészteni a meccsen látott, forgatókönyvekbe kívánkozó történetet. Kevin a hajrában, a 86. percben állt be és a tíz perces hosszabbítás utolsó percében lőtte a győztes gólt.

Csoboth Kevin és a magyar csapat ünnepli a meccs egyetlen gólját

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

888: Erre szokták mondani, hogy az ilyen vagy ehhez hasonló pillanatokért érdemes futballozni. Amikor a gólod nyomán felrobban a stadion és egy emberként ugranak talpra határon innen és túl.

Csoboth Róbert: Ezzel teljes mértékben egyetértek, ám a győztes gólig vezető, buktatók által „színesített” út is hozzátartozik a teljes képhez. Az örömmámorban sem szabad megfeledkezni a sok, sok szenvedésről, lemondásról, a rengeteg kísértésről, aminek gyerekek ki vannak téve. Kevin Szoboszlai Dominikkal együtt szinte a pályán nőtt fel. Hadd, ne részletezzem, mennyit kellett vitatkoznom, érvelnem, sokszor kiabálnom – Dominik édesapjával együtt – a két fiúval. Mert gyerekfejjel csak azt látták, hogy a többiek ide, oda mászkálnak élvezik az életet, nekik meg csak edzésből és lemondásból áll a kamaszkor. Sokszor szinte megsajnáltam Kevint, de tudtam, hogy csak így érhet célba. Sokszor összevesztem vele, bántott is a dolog, de amikor a vasárnapi meccs után éjjel egykor felhívott, órákon keresztül együtt sírtunk.

S ami a legjobban esett, kimondta: apa, igazad volt. S persze azt is hozzátette: köszönöm, nélküled nem sikerült volna."

888: Ilyen egyszerű lenne a siker receptje? Végy egy elszánt, futballban többé, kevésbé járatos édesapát, aki kemény kézzel fogja a fiát, és mindent a futballnak rendel alá.

Csoboth Róbert: Ezt egy szóval sem állítottam, mert, ha csak ennyiből állna, akkor nem csak ígéretes, de álmaikat tényleg valóra váltó labdarúgóink lennének. Sajnos, a fiatalok nem nagyon érzik át, hogy az életben nincs túl sok lehetőségük. A szerencsét nem lehet a boltban megvásárolni, az csak néhányszor mosolyog rá az emberre, ezért azonnal üstökön kell ragadni. Nem véletlenül mondtam Kevinnek, hogy annak nincs sok értelme, hogy a címeres mezben negyedórát, húsz percet elgurigázol. Vállalkozni kell, tizenkilencre is érdemes, és kell is lapot húzni.

Sorsdöntő volt a gólja, hiszen nem három-nullás vezetésnél talált a hálóba, ez volt az egyetlen, és a győzelmet jelentő gól."

888: Ha most újra kezdené a fiával, akkor is hasonló utat járna be? Vagy merőben másképpen állna hozzá?