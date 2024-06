Még be se mutatták a másodikat, de már tudjuk: Érkezik a Sárkányok háza 3. évada!

A „Trónok harca” spinoff-sorozat – amelyet Ryan Condal és a „Trónok harca” szerzője, George R. R. Martin közösen alkotott – igen nagy sikernek bizonyult a csatorna számára. A sorozat az HBO és az HBO Max (ma már Max) számára is a valaha volt legnagyobb premier nézettséget produkálta, az első évad átlagosan 29 millió nézőt vonzott epizódonként lineárisan és a streamingben is. A sorozat premierje után mindössze egy héttel jelentették be, hogy készül a 2. évad.

A „Sárkányok háza” a „Trónok harca” előzménysorozata, amelyet George R. R. Martin írt eredetileg „Tűz és vér” címmel. Az előzménykönyv a sorozathoz hasonlóan a Targaryen-dinasztia sorsát követi Westeros kontinensén. A történet közel 200 évvel a „Trónok harca” eseményei előtt, és körülbelül 100 évvel azután játszódik, hogy a Targaryenek egyesítették a Hét Királyságot.

„George, Ryan és a többi hihetetlen executive producerünk, a szereplőgárda és a stáb új magasságokat ért el ebben a fenomenális második évadban” – mondta Francesca Orsi, az HBO drámasorozatokért felelős vezetője egy nyilatkozatban, hozzátette:

Nem is lehetnénk izgatottabbak amiatt, hogy folytathatjuk a Targaryen-ház történetét, és nézhetjük, ahogy ez a csapat a harmadik évadban ismét fényesen ég."

A „Sárkányok háza” 2. évadának visszatérő szereplői: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall és Matthew Needham.

A „Sárkányok házát” kilenc Emmy-díjra jelölték, köztük a legkiválóbb drámasorozatéra, és két Golden Globe-díjra, az első évadért pedig a legjobb drámasorozatnak járó Globe-ot is elnyerte.

Az HBO jelenleg egy másik „Trónok harca” előzménysorozaton dolgozik, a „Hét királyság lovagja” címmel, amely a Martin által írt „Dunk és Egg meséi” című könyvekben szereplő Ser Duncan, a Magas és a fegyverhordozója, Egg karakterein alapul. A szerző ezen a héten azt is bejelentette, hogy a „Trónok harca” spinoff-sorozatának, a „Tízezer hajónak” új pilotját a Pulitzer-díjas drámaíró, Eboni Booth írja, bár az HBO nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a projekt aktív fejlesztés alatt áll-e.