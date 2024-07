Georg Spöttle: Vitorlázó bombák és új orosz taktika a fronton

Az orosz légierő most szárnyas, úgynevezett siklóbombákat vet be az ukrán állások ellen. Ezek jóval olcsóbbak, mint a cirkálórakéták, de ugyan olyan hatékonyak. A hadmérnökök még a régi szovjet gyártmányú FAB 500-as típusú, 500 kg súlyú gravitációs bombákat is átalakították egy új fajta szerviz kittel. A szárnyak sebességével a bomba a levegőben siklik, így a pilóták nagyobb, biztonságos távolságból is ledobhatják ezeket.

Ezek bombák rendkívül pusztítóak átlagosan egy 20 m átmérőjű krátert hagynak maguk után komplett ukrán állásokat megsemmisítve.

A gyalogságnak ezek után könnyebb elfoglalni a célterületet. Az oroszok itt gyors buggy-kat és motorkerékpárokat is használnak. Betörnek az ukrán állásokba, ellenőrzik, hogy a terep ellenségmentes-e, majd fel tudják vonultatni erőiket és elfoglalják a területet. Napi szinten ezek nem nagy távolságok, néha csak 100 méter, néha 500 méter vagy akár egy kilométer, de ebben a felőrlő háborúban ezek is összeadódnak.

A vezérkari tiszt szerint két régióban érnek el sikereket az orosz erők: Csasziv Yar térségében és Ocseretyine közelében a Donbasszban. A két legutóbb elfoglalt helység Novoolexandrivka és Szpirne szintén ott található. A terület egy része a Csasziv Yar régióban a Donbassz-csatorna keleti partján fekszik. Ez a rész ma már csaknem 100 százalékban orosz kézben van. Az orosz csapatok számára a nagy kihívás a csatornán való átjutás. A következő hetekben itt heves harcokat fogunk tapasztalni. Az orosz erők mintegy 100 kilométerre Chassiv Yartól délre is jól haladnak előre, és betörtek az ukránok második védelmi vonalába Ocserszetyinye közelében. Kisebb, 500-1000 lakosú falvakért, amelyeknek a nevét korábban soha nem hallották, ádáz harc folyik. Hetekig tartó harcok után végül a földdel teszik egyenlővé őket, és orosz kézre kerülnek.

Az ukránok a komoly veszteségek miatt most megkezdték a börtönbüntetésüket töltő elítéltek önkéntes sorozását is.

Már több mint 3000 foglyot engedtek feltételesen szabadlábra és osztottak be katonai egységekbe, miután a parlament májusban jóváhagyta ezt az újfajta toborzást egy új mozgósítási törvény részeként”

– nyilatkozta Olena Viszotska ukrán igazságügyi miniszterhelyettes az AP hírügynökségnek. A minisztérium becslése szerint mintegy 27 ezer elítélt bűnöző lehet jogosult az új programra. Vysozka szerint sok potenciális jelentkező számára az a mozgatórugó, hogy inkább hősként térjen haza, mint a börtönből szabadult rabként.

A próbaidős program iránti érdeklődés meghaladta a várakozásokat. Ez akár 5000 új újoncot is hozhat, ez mindenképpen segítene"

– tette hozzá a politikus.