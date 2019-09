A Toyota hibrid rendszere a mostani generációval forrt ki igazán, a Lexus kis SUV-ja ugyanis annyit fogyaszt vele, mint egy miniautó, ráadásul úgy megy, ahogy arról egy Prius csak álmodhat.

A Lexus legkisebb, kompakt méretű szabadidő-autója, az UX jókora késéssel csak idén érkezett meg: manapság ez a szegmens növekszik a legnagyobb mértékben, a többi prémiummárka ezért már rég jelen van itt. Ezek a kocsik alig nagyobbak egy Golfnál, tehát városban még könnyű manőverezni velük, ugyanakkor magasabb üléspozíciót, divatosabb megjelenést, és enyhe terepjáró képességet adnak, persze magasabb áron.

Annyira népszerű a kategória, hogy a németek nem is egy, hanem két-két modellel vannak itt jelen, egy sportosabb és egy praktikusabb alternatívával. Az Audi Q2/Q3 BMW X1/X2, a Mercedes GLA/GLB mellett persze nem szabad megfeledkezni a Jaguar E-Pace-ről, a Volvo XC40-esről és az Infiniti QX30-ról sem. Ha pedig a prémium mezőnyt kicsit tágabban értelmezzük, akkor a Mazda új CX30-asát is ide vehetjük, esetleg a Volkswagen T-Rocot, a szintén új Kia Xceedet, vagy házon belülről a Toyota C-HR-t is.

Hogy néz ki?

Klasszikus szépségnek nehéz lenne nevezni az UX-et, de minél többet néztem, annál jobban megkedveltem a számtalan érdekes részlete miatt. Mikor láttunk például mini vezérsíkokat hátsó lámpákon (oldalszélben stabilizálják az autó hátulját), felniküllőkön lévő légterelőket, vagy olyan hűtőmaszkot, amelynek 3D-s mintázata a betekintés szögétől függően változik?

És akkor még egy szó sem esett a hátsó lámpákat összekötő, divatos LED-csíkról, a szögletes kerékjárati ívekről, és a fölöttük lévő bevágásokról, amelyek állítólag úgy terelik a levegőt, hogy kanyarban csökkentsék a karosszéria függőleges kilengéseit. Utóbbi elég hihetetlenül hangzik, de a Lexusnak van annyira profi a szélcsatornája, hogy adjunk a szavukra.

A Corollához, C-HR-hez és a Priushoz hasonlóan az UX is a Toyota moduláris platformjának kompakt változatára épül, aminek két dolgot köszönhet: az elképesztően merev, csavarodásnak ellenálló karosszériát, és a kategória legalacsonyabb (594 mm) súlypontját. Előbbi nem csak a minőségérzetnek és a halk működésnek, de a passzív biztonságnak is jót tesz, az útfekvés pedig mindkét tulajdonságból profitál.

Milyen belül?

A csúcsfelszereltség esetén a hűthető és fűthető első ülések igen kényelmesek, bár sok oldaltartást nem adnak. Szokatlanul mélyre le lehet engedni őket, aki tehát a „magasról lenézek az útra" érzést, és a könnyű ki-beszállást keresi egy szabadidő-autóban, inkább máshol keresgéljen, vagy vegyen egy NX-et. A mélység miatt az UX-et nem is olyan érzés vezetni, mint egy SUV-ot, hanem mint egy hagyományos kompaktot. Sikerült eltalálni a vezetői helyzetet, de a jó fogású kormányt nem lehet eléggé kihúzni, a kilátást pedig megnehezítik a kis oldalablakok és a vaskos A-és C-oszlopok; hátrafelé jól jön a kamera.

Beüléskor azt éreztem, hogy egy igazi prémiumtermék, ami nagyon nem német, és erre kicsit rá is játszik. Hogy mire gondolok? A nagyrészt minőségi anyagokból épített műszerfal formája kissé keszekusza, annyiféle forma, és felület keveredik benne, hogy megszámlálni is nehéz. Emellett a központi menürendszer erő-visszacsatolásos tapipadja is megszokást igényel, mert egy egeret kell az ujjunkkal irányítani a központi képernyőn, ami 130 km/órás sebességnél nem a legszerencsésebb. Először idegenkedtem tőle, de fura módon 1-2 nap alatt ráállt a kezem, és megtanultam gyorsan használni.

Egy német autóban biztos nem kerülhetett volna bele hasonló megoldás, ott vagy érintőképernyőt, vagy egyszerűen használható forgótárcsát használnak. Érdekes, hogy a Lexus az elsők között vezette be az érintőképernyőt 14 évvel ezelőtt az akkori GS-ben, most viszont, amikor már mindenki használja, elfordult tőle. Egyébként a digitális műszerfal széria, a központi kijelző 7 colos, csak a drágább modellekbe kerül a tesztautó 10,3 colosa, ami széles, de nem túl magas, hogy ne takarjon ki a szélvédőből.

Az UX legnagyobb hibája a helykínálat, a második sor kisautósan szűk, 170 centis magasság fölött már nem érzi kényelmesen magát az ember, ha előtte is egy hasonló magasságú ül. Nem lehet büszke a csomagtartójára sem a kis Lexus: a 320 liter már leírva is kevés, de a magas peremű üreg valahogy ennél is kisebbnek tűnik. Az összkerék-meghajtású változatban még kisebb a csomagtartó a hátsó hajtás miatt, ott 283 literrel kell megelégedni, miközben egy xDrive-os BMW X2 470 litert ad.

