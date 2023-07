A Volkswagen-csoport spanyol sportmárkájától az erős motorokat, az ülésbe préselő gyorsulást és a morgós kipufogóhangot szoktuk meg, nemrég azonban lefelé bővítették a motorpalettát, a Cupra-élmény kicsit vérszegényebb változatban is elérhető. Mindez jó hír a kevesebb pénzből autót vásárlóknak, de alighanem rossz egy másik spanyol márkának.

A Cupra nevet az elmúlt húsz évben a különböző Seat sportmodellek, de főleg az erős Leonok hátán lehetett olvasni, nagyjából az volt ez a megjelölés a Seatnak, ami a GTI és az R az anyacég Volkswagennek. Ami talán kevésbé ismert, hogy a Cupra 2018 óta már önálló márka, amely saját, egyedi modelleket is készít (például a Bornt, a Formentort, a Tavascant, vagy a 2024-től Győrben készülő Terramart) valamint ezek mellett a Seat bizonyos modelljeinek erősebb, kifinomultabb változatait, mint például a Cupra Atecát, vagy e cikk főszereplőjét, a Cupra Leont.

Mi ez az ismeretlen autó?

A Cupra Leon 2020-ban egy komoly hot hatch modellként jelent meg, amely a Volkswagen Golf GTI-vel közös kétliteres benzines turbómotort használta 245 és 300 lóerővel. Szerették a vásárlók, mert sikerült túlszárnyalnia az ikonikus német testvért a vezetési élmény terén, miközben az elvárt praktikumot, kifinomultságot és mindennapi használhatóságot is hozta, ráadásul olcsóbban, mint a Golf. Igazi különlegességként az 1,4 literes motorra épülő plug-in hibrid hajtással is meg lehetett venni a Cupra Leont (204 és 245 lóerővel) már a kezdetektől fogva, tavaly azonban a kétliteres benzinmotor 190 lóerős változata, a kétliteres, 150 lóerős dízel, valamint az 1,5 literes, szintén 150 lóerős benzinmotor is bekerült a kínálatba.

Ezek a most bekerült motorok a Seathoz is elérhetők, ami lehet, hogy kisebb zavart fog okozni a potenciális vásárlók fejében. Aki legfeljebb 190 lóerőig merészkedik el, annak érdemes úgy tekintenie a Cupra Leonra, mint a Seat Leon jobban felszerelt, sportosabb megjelenésű és hangolású változatára. A motorpaletta lefelé bővítése is abba az irányba mutat, amiről az iparági szereplők már hónapok óta pletykálnak, hogy az 1950-ben alapított Seat az évtized végére megszűnhet hagyományos autógyártóként működni, és mobilitási szolgáltatóként folytathatja. A helyét természetesen az évről évre egyre népszerűbb, és korszerűbb modellpalettával (több villanyautóval is) rendelkező Cupra veheti át, mint a Volkswagen latinos, sportos alternatívája.

Hogy néz ki?

A tesztautó egy valódi farkasbőrbe bújtatott bárány, hiszen azt leszámítva, hogy nem 19, hanem „csak" 18 colos felniket visel, nem igazán lehet megkülönböztetni a kétszer erősebb csúcsváltozattól. Még a négy kipufogó is megvan, igaz, ezek nem oválisak, hanem szögletesek, és kettő közülük csak a látványt szolgálja, gázokat nem ereget magából.

A különbség a polgáribb Seat Leonhoz képest az, hogy a Cupra elöl-hátul sportosabb lökhárítókat visel, a hűtőmaszkja rombuszmintás (természetesen a bronz színű, hegyes márkalogó látható rajta, ami sok nézelődőt megzavar az autó beazonosításában), nincsenek rajta krómdíszek, a külső tükrök háza sötétszürke, és hátul egy karosszéria színére fényezett diffúzort is kapott. Viszont a többi részlet, így az összes fémből préselt karosszériaelem megegyezik, ami egyáltalán nem baj, hiszen a Leon negyedik generációja még háromévesen is kifejezetten mutatósnak számít a kompakt kocsik között. Sötétben lenyűgöző látni a csíkkal összekötött LED-es hátsó lámpák fényjátékát nyitáskor és záráskor, de az első fényszórók is alapáron kapják a jobbik LED-es technikát, amit a Seat nem mondhat el magáról.

A Leon 4398 mm hosszú, 1799 mm széles (tükrök nélkül) és 1442 mm magas, tehát 111 mm-rel hosszabb és 10 mm-rel szélesebb, mint a Golf, és a tengelytávja 54 mm-rel nagyobb. Egyedül magasságban marad el a német testvértől (49 mm-rel alacsonyabb), ami hozzájárul a sportosabb megjelenéshez.

Milyen belül?

A Leon a tágasabb kompaktok közé tartozik, hasonlóan az alapokat adó Golfhoz, de a hátsó lábtér a hosszabb tengelytáv miatt még jobb is, mint a német testvérben, sőt, a Corollát, Astrát, Focust is magasan veri. Két 185 centis felnőtt gond nélkül elfér egymás mögött, még a fejtérre sem lehet panasz. Viszont aki derékfájós, az jobban jár a magas építésű Ateca SUV-val, mivel elöl a jó oldaltartású, fejtámlával egybeépített, félbőr kárpitozású sportülések igen mélyen vannak, ezért nehézkes a ki- és beszállás.

380 literes csomagtartójával a Leon nem marad el a Golftól, de itt magasabb peremen kell átemelni a csomagokat a bepakoláskor, ami viszont a karosszériamerevségnek vélhetően jót tesz. Aki kevesli a helyet, választhatja a bő 300 ezer forinttal drágább kombit is, amelynek csomagtere már 620 literes, és alacsonyabb a rakodópereme is. A hátsó pad 60/40 arányban osztható, és a hosszabb tárgyak szállítására szolgáló síalagút is rendelkezésre áll, de a csomagtérpadló magassága nem változtatható, így az ülések döntésekor egy kellemetlen peremet kell leküzdeni.

A cikk folytatódik a második oldalon. Kattintson tovább!