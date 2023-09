Ahogyan szinte az összes európai autógyártó, a Peugeot is öles léptekkel halad a modellpaletta (2030-ra várható) tisztán elektromosra alakítása felé, és úgy gondoljuk, a mostani átmeneti időszakot érdemes megbecsülni: a vevő még megteheti, hogy a valós igényei szerint választ autót. Tökéletesen szemlélteti ezt a Suzuki S-Cross-szal centire megegyező hosszúságú, eddigi három éves pályafutása alatt több mint 700 ezer példányban eladott 2008-as hajtáskínálata, amely mostani ráncfelvarrása után három fő verzióban érkezik meg a hazai szalonokba, nem sokkal később pedig jön a negyedik is.

Benzinnel, gázolajjal vagy árammal spórolhat

Azoknak, akik nem furikáznak többet az átlagnál, ugyanakkor elérhető áron keresnek autót (nálunk ebbe a csoportba tartozik a Peugeot-vásárlók 69 százaléka), az 1,2 literes, Szentgotthárdon is gyártott háromhengeres benzinmotort ajánlják, turbóval és 100 vagy 130 lóerővel. Ebből a gyengébbik változtat kézi váltóval és Active alapfelszereltséggel magánügyfeleknek 7,99 milliótól érhető el. Olyan kuncsftoknak, akik sok kilométert tesznek meg, alternatívaként megmaradt az 1,5-ös, sornégyes dízel változat is 130 lóerővel, ám a széria automataváltó és az Allure kivitel miatt 10,6 milliós alapártól.

Mielőtt rátérnénk a kínálat harmadik tagjára, említést érdemel, hogy a Peugeot sok más gyártóval ellentétben alapvetően nem egyedi villanyautókat kínál, hanem a belső égésű modellekből forgalmaz egy-egy elektromos alternatívát. Ilyen az amúgy eleve alternatív hajtások befogadására is tervezett CMP platformra épülő e-2008, amely a modellfrissítés óta nagyobb teljesítményű villanymotorral (136 helyett 156 lóerős), 54 kWh kapacitásúra növelt akkuval és 404 kilométerre növelt elmélet hatótávval száll versenybe, az árcéduláján pedig még az Active báziskivitelnél is legalább 14 millió forint szerepel.

Némi késéssel, jövő év februárban érkezik egy vadonatúj alternatíva, a 2008 Hybrid, amely sokaknak lehet majd érdekes, annál is inkább, mert Active alapváltozata már 9,95 millió forinttól, egy hasonló felszereltségű, automata benzineshez képest mindössze 720 ezer forinttól elérhető lesz. Ebben az 1,2-es, háromhengeres turbómotort Miller-ciklusúra alakítják át, a hozzá kapcsolódó új, hatfokozatú duplakuplungos váltóval közös házba pedig beépítenek egy 28 lóerős villanymotort, amely kis távokon, főleg manőverezésnél és kisebb tempóknál gördülve önállóan is mozgathatja az autót.

Emellett be tud segíteni a benzinesnek a hajtásba, illetve fékezésnél vissza is tud táplálni az ülés alá rejtett apró lítium-ion akkumulátorba. Jókat lehetne vitatkozni azon, hogy ez lágy vagy igazi öntöltő hibrid hajtásnak minősíthető-e, mindenesetre a kisfeszültségű (48 voltos) rendszer ára és tömege tekintetében is jó kompromisszumnak ígérkezik, ráadásul a gyártó szerint a városi utazások idejének (nem távjának!) akár felében feleslegessé teheti benzin elégetését. Jövő év elején a 136 lóerős összteljesítményű változat érkezik, később gyengébb, és így olcsóbb verziója is várható lesz.

Természetesen egy félidei modellfrissítésnél egyetlen ránc sem maradhat felvarratlan, és a tervezők úgy gondolták, a 2008-as orrán a legfeltűnőbbek a szarkalábak. Ezért lecserélték a fényszórókat, látványosabbra és szélesebbre vették a hűtőrácsot, a legfeltűnőbb változás azonban a lökhárítóba futó egyetlen vámpírfog helyett a nappali fény három-három LED csíkja. Mostantól a maszkra már az új Peugeot logót ragasztották fel, emellett változtak a feketére vagy a karosszéria színére (mostantól akár az új galambszürkére) fújt betétek, illetve a 16-18 colos alufelnik rajzolatai is.

Így értékesebbnek tűnik a többi kis SUV-hoz hasonlóan mozgalmas formavilágú Peugeot, de igazán egyedivé továbbra is a belső tér kialakítása teszi az apró kormánykerékkel és a fölötte átnézve leolvasható, akár 3D-s megjelenítésű digitális műszeregységgel. Utóbbi grafikáját hozzáigazították az új, 10 colos, Allure szinttől széria középső multimédia kijelzőhöz, szerencsére alatta meghagyták a fő funkciók (így a klímamenü) közvetlen elérését biztosító kapcsolósort és a hifi hangerőszabályzóját. Emellett növelték az indukciós töltő teljesítményét, illetve új hangulatfényeket lehet választani.

Átalakult limuzin és magyarországi jubileum

A márka sajtótájékoztatóján szó esett egy másik megújult modellről, az 508-asról is, amelyet már bemutattunk egy részletes galériában, most pedig az árakra is fény derült: a mindössze 1,2 literes alapkivitel 14,1, míg a 360 lóerős plug-in hibrid kombi PSE csúcsváltozat 28,2 millió forinttól kapható. Ezúttal egy 1,5-ös dízel változatot tudtunk elvinni egy rövid próbakörre, amely dinamizmus helyett meglepően kifinomult működésével tett ránk jó benyomást. Bár nem tökéletes a kezelési koncepció, egyedi és minőségi a beltér, maga az 508-as pedig vonzó jelenség a kihaló középkategóriában.

Mocsai Zoltán, a márka marketingvezetője napjaink trendjeiről a rendezvényen elmondta, hogy a Peugeot idén Európa harmadik legnépszerűbb autómárkája, és teljesítette a korábban 2023-ra vállalt célját: a teljes modellpalettát elektrifikálta, tehát mindenből elérhető zöld rendszámos alternatíva. Nálunk e nyolc hónap alatt összesen 1226 autó talált gazdára, ami pedig a közeljövőt illeti, fő újdonságként 3008 és 5008 következő generációját várják. Közben idén ünneplik Peugeot Hungária 30 éves jubileumát, e hosszú időszak abszolút magyar bestsellere nem más volt, mint a 206-os sorozat.