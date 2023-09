Rég látott érdeklődés kísérte a WHB Győr Rallyt, hiszen több évtizedes szünet után tért vissza a városba a bajnokság. A párosok kiszolgálták a szép számú közönséget, az élmezőnyben is izgalmas csaták kerekedtek, bár az Európa-bajnokságon is induló Csomós Miklósék győzelme egy pillanatra sem volt kétséges. Vincze Ferencék nem előre, hanem hátra figyeltek, nekik ugyanis Turán Frigyesék előtt kellett végezni a bajnoki elsőséghez.

Sajnos a technika döntött, egy meghibásodott kormányszervo miatt Turánék az első napon annyi időt veszítettek, hogy az eldöntötte a csatát. Ugyan a sárga-fekete Volkswagen Polo GTI R5 a második napra tökéletes állapotba került, ám a Turán-Farnadi párosnak be kellett érnie az ötödik hellyel. Előttük Német Gábor és Németh Gergely ért célba a negyedik helyen, megmutatva, hogy egyre jobban összebarátkoznak a korábbi fejlesztésű Hyundai i20 R5-tel.

A versenyzők nyilatkozatai a célból:

Csomós Miklós (1. hely): „2021-ben nyertünk utoljára. Nyerni mindig jó, bármilyen sportágban, főleg ilyen szinten, úgyhogy nagyon örülünk ennek. Nagyon jó, hogy ennyien eljöttek, külön öröm látni azokat a szurkolókat, gyerekeket, akik Mixi pólóban vannak. A hideg kiráz mikor meglátom ezt. Jók voltak a pályák, a belvárosi gyors is nagyon tetszett, hatalmas volt a tömeg, mi pedig próbáltunk úgy autózni, hogy a látvánnyal is élményt adjunk nekik. Óriási érzés azt látni, hogy egy ilyen nagy város befogad minket, és a fiataloktól az idősekig mindenki eljött és szurkolt nekünk. Ez a verseny is hozott tapasztalatokat, ahogy minden futamon, most is tanultunk az egész hétvégén. A vezetési stílusom is fejlődött, beépítem az itteni tapasztalatokat is, hogy minél gyorsabbak legyünk. A Rally Hungary-n újra hazai közönség előtt versenyzünk, ezt is nagyon várjuk már. Mentünk már ott, ismerjük a pályákat, úgyhogy egy dobogó ott is reális cél lehet, ugyanakkor ismerjük a ralit, egy defekt, vagy a technika bármikor közbeszólhat, de az biztos, hogy maximálisan felkészülünk és mindent megteszünk, hogy ott is nyerjünk, vagy a dobogón legyünk."

Vincze Ferenc (2. hely, magyar bajnok): „2019-ben is nagyon jó érzés volt bajnoknak lenni, most is fantasztikus. Picit más most, mert egyszer megéreztük már az ízét korábban, de ezt nem lehet megszokni. Év elején ez volt a cél, mindent erre tettünk fel. Tudtuk, hogy nem minden versenyt kell megnyerni, a kiegyensúlyozottság volt a fontos. Minden a terveink szerint alakult, köszönöm a csapatnak a jó autót, a navigátorom is nagyon jó volt, és ez kellett a sikerhez. Persze nehéz volt most taktikusan menni, mert versenyző vagyok és nyerni szeretnék. Ezúttal Mixi előttünk volt, de most a rizikómentes célba érés volt a legfontosabb. Nyíregyházán próbálunk gyorsabban menni, hogy teher nélkül jobban meg tudjuk Mixiéket is, és az Eb mezőnyt is szorítani. Győrben korábban még sosem jártam, de biztos, hogy vissza fogok majd jönni. Szép város, és jó érzés egy új helyszínen, új pályákon, dobogóval megszerezni a bajnoki címet. Bízom benne, hogy a jövőben is lesz Győr Rally."