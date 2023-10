Kívülről csak finoman változott a hétszemélyes Kodiaq, de megjelent a rég várt plug-in hibrid változat is.

A 2016-ban érkezett első generációs Kodiaq rendkívül sikeres volt, 800 ezer darab fogyott belőle, Csehország mellett Ukrajnában, Indiában és Kínában is gyártották. A vásárlók 60 százaléka ötüléses kivitelt vett, és ugyanekkora volt az összkerekesek aránya is. Ami ennyire sikeres, azon nem érdemes drasztikusan változtatni, és ezt Mlada Boleslávban is tudják, ezért az új generáció az első óvatos, de alapos továbbfejlesztéséből született. Testvérmodelljéhez, az új Volkswagen Tiguanhoz hasonlóan az MQB Evo platformra épül.

Senkinek sem fog nagy meglepetést okozni a Kodiaq II külseje, elsősorban a krómozott (vagy fekete) D-oszlopokról, a sima oldalfelületekről, és a C- alakú hátsó lámpáról lehet majd felismerni az új generációt, de újdonság a kétszintes LED fényszóró, valamint a hűtőrácson teljes szélességben végigfutó, feláras LED-csík is. Ez az első szériagyártású Skoda, amelyen már a cseh gyártó frissített, egyszerűsített emblémája látható, és a hátsó felirat is új betűtípust használ.

Az utastér okosan keveri a modern hangulatot a klasszikussal, továbbra is szinte feleslegesen tágas, és skodás módon átgondolt. Talán az a legnagyobb változás, hogy a DSG automatizált váltó előválasztója felköltözött a kormány mellé bajuszkapcsoló formájában, így a lenti középkonzolon sok hely szabadult fel, amit arra használtak fel, hogy egy dupla, 15 kW teljesítményű, hűtött, vezeték nélküli telefontöltőt alakítsanak ki benne a szokásos tárolási lehetőségek mellett.

Digitális a műszerfal (10,25 col), rendelhető head-up display, középen pedig egy 10, vagy – a drágább változatokban – 13 colos képernyő trónol, amelyet teljesen újraterveztek. Került a képernyő alá egy fizikai kapcsolópanel is, amely egyszerre analóg és digitális: a három kör alakú tárcsa közepén három kis képernyő van, amelyeket befele nyomva lehet váltani, hogy éppen mit állítsanak. A két oldalsó például a hőfokát és az ülésfűtést/szellőzést tudja kezelni, a középső pedig a hangerőt, a befújás erősségét vagy amit szeretnénk, ugyanis programozható. Ez lényegesen jobb megoldás, min sok más márka, például házon belül a Volkswagen önálló klímapanel nélküli rendszere.

Szokásos módon rengeteg „simply clever" megoldás van a Kodiaq-ban: ajtóba rejtett esernyő, jégkaparó, mini kuka, okos pohártartók és tárolók, ajtók oldalából nyitáskor kipattanó élvédő – ezeket már eddig is ismertük, azonban a bőrbe kötött képernyőtisztító hasáb újdonságnak számít.

A belépő motor a régi 1,5 literes négyhengeres TSI (EA 211 evo2) 150 lóval, ezúttal lágy hibrid rendszerrel, Miller-ciklusú működéssel, változó geometriájú turbóval és továbbfejlesztett hengerlekapcsolással, amitől takarékosabb lett. A kétliteres TSI (EA 888) nem ilyen fejlett, de ez már 204 lovat kínál, ezért széria hozzá az összkerékhajtás. Dízelből a jól bevált kétliteres TDI rendelhető 150 vagy 193 lóerővel, ez utóbbi szintén csak összkerékkel. Mivel a régi, eleinte dízel- majd benzinmotorral kínált Kodiaq RS meglehetősen jól fogyott, az új Kodiaq-nak is lesz sportváltozata, a pletykák szerint kétliteres, 270 lóerős benzinessel.

Már zöld rendszámmal is

A legdrágább változat azonban nem ez, hanem az iV nevű, 204 lóerős, fronthajtású plug-in hibrid lesz, amely nagy hatótávja miatt komoly népszerűségre számíthat. Ebben az 1,5-ös TSI-nek a DSG váltóba integrált villanymotor segít a hajtásban (vagy hajt önállóan), a tekintélyes méretű, 25,7 kWh-s akkumulátor pedig több mint 100 km elektromos hatótávot biztosít (WLTP). Kimagaslóan gyors a konnektoros hibridek között az 50 kW töltési sebesség, amellyel kb. fél óra alatt lehet feltölteni az akkut egy DC-oszlopról. Kézi váltós Kodiaq már nincs, mivel az elődnél csak 20-ból 1 autót rendeltek azzal. A DSG hétfokozatú a normál, és hatfokozatú a plug-in hibrid változatokban.