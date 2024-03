Megújult a népszerű, az utolsók közt még szívómotorral is kapható koreai autó

Fotó: Hyundai

Bővült a Hyundai i30-ashoz alapáron adott vezetőtámogató rendszerek sora, a vészféksegéd mellett van már sávtartó is, van intelligens sebességhatár-jelzés, és hátsóülés-foglaltság figyelő is, és immár széria az első-hátsó parkolóradar. Vannak opciós új segédek is, úgymint balrafordulás-asszisztens (takarásból érkező jármű észlelésekor blokkol az autó), vagy a Highway Driving Assist 1.5, amely távolság- és sávtartó funkciók mellett automatikusan állítja a sebességet fordulóknál is. A másodszor frissített Hyundai i30-as gyártása áprilisban indul a csehországi Nošovicében.