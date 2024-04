Brutálisan gyors lett a legolcsóbb Tesla új sportváltozata

Fotó: Tesla

Új hajtásláncot és felfüggesztést készítettek a felfrissített Tesla Model 3 Performance változata számára. A Performance 4DU 2 hajtómotoros összkerékhajtás rendszerteljesítménye Észak-Amerikában 517 lóerő, amivel a 0-96 km/óra gyorsulás 2,9 másodpercig tart, Európában 460 lóerő a rendszerteljesítmény, ami

3,1 másodperces 0-100 km/óra sprintre elég.

Fotó: Tesla

Átalakították a felfüggesztést is a normál Model 3-ashoz képest, 10 mm-rel csökkent a hasmagasság, merevebb a felső bekötési pont, több darabból állítják össze a stabilizátort, a rugókat nagyszilárdságú acélból készítik és elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókat használnak – utóbbi része a fedélzeti elektromos rendszernek, szóval online frissítés fogadására képes.

Ennek köszönhetően vezették be a Track Mode V3 rendszert, azaz a járműdinamikai vezérlés a hajtás és a hűtés mellett már a felfüggesztést is vezérli. A Tesla Model 3 Performance 20 colos kovácsolt alufelniket kap, amelyekre Pirelli P ZERO 4 abroncsokat szerelnek. A jobb tapadású abroncsok miatt pontosabban tudják szabályozni a hajtómotorok teljesítményleadását, amelyben alapvetően hátsó tengely dominál.

Fotó: Tesla

A versenypályára készült fékek már alapfelszereltségként kapják a nagyteljesítményű fékbetéteket, amelyek azonnali fékezést, magasabb hőmérsékleti korlátokat és tartósságot biztosítanak. A Model 3 Performance-t piros féknyergeinkkel szerelik.

Fotó: Tesla

A Track mód legújabb generációjában a felfüggesztés adaptív vezérlése már egy teljesítményre optimalizált hajtáslánccal van integrálva, amely azonnal reagál a vezető mozdulataira a maximális irányíthatóság érdekében. Aki bekapcsolja, vadonatúj felhasználói felületen szabhatja testre a kezelhetőség kiegyensúlyozását, a menetstabilizáló érzékenységét és a regeneratív fékezést.

Fotó: Tesla

Kívülről a már említett felnik mellett az egyedi első-hátsó lökhárítóról lehet felismerni a Tesla Model 3 Performance változatát, az új légterelők és diffúzor nagy sebességnél javítja a stabilitást – a végsebesség 262 km/óra. Az utastérben jobb oldaltartást adó, szellőztethető-fűthető sportülések jelentik a változást. Magyarországon 22 369 900 Ft-os áron indult a forgalmazás.