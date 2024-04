Kész a világ legszebb fekvésű versenypályája, elképesztő összegbe kerül kipróbálni

Izgalmas lenne egy Forma-1-es futamon itt megnézni

Fotó: Magarigawa Club

Az egyszeri beugró 240 000 dollár (88 millió forint), ezt követően évi 1500 dolláros (550 zer forint) tagdíjat kell fizetni,

ezzel a 25 méteres medencét, rendezvénytermet és éttermet is tartalmazó klubházhoz is hozzáférést kap az ember. Aztán van 25 fő részére az exkluzív tagság, amelynek az árát nem árulták el, amihez több autó befogadására alkalmas garázzsal rendelkező exkluzív bungaló is tartozik.