Nálunk is népautó lehetne ez a 3,5 millióba kerülő kínai villanyautó

A kormány mögött egy apró digitális műszeregység, míg középen egy 10,1 colos, forgatható érintőképernyő található

A 2023-ban bemutatott, korábban csak Kínában kapható Seagull már exportra is készül: Brazíliában és Mexikóban Dolphin Mini néven kínálják, de azt egyelőre nem tudni, hogy Európába is eljut-e. A cég eddig az Atto 3, a Dolphin, a Seal és a Seal U elektromos autókat dobta piacra nálunk, és hamarosan a Seal U plug-in is érkezik, mint cég első konnektoros hibrid autója.

Kapcsolódó cikkek: