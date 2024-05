50 éves az Útinform, a magyar úthálózat agya

Generációknak cseng ismerősen a neve, az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag elképzelhetetlen volt a mindennapi autózás az Útinform kollégáinak jelentkezése nélkül. Szakembereik szinte már rádiós „celebek” voltak, az online tartalomszolgáltatás és az okoseszközök használatát megelőzően a lehető leggyorsabban tolmácsolva az aktuális forgalmi helyzetképet szerte az országból. Az évfordulóról szóló cikkünk kapcsán roppant segítőkészek voltak, elvégre régi bútordarabok vagyunk mindketten, az 50 éves Útinform és az idén 76. életévébe lépő Autó-Motor.

Helikopteres forgalomfigyelés az Autó-Motor 1974/VII. számának címlapán

Fotó: Autó-Motor

Az 1974-es kezdetektől indulva többször is írtunk az Útinformról, bemutattuk az autós szemmel irányítóközpontnak is megfelelő központi bázist, a Pestről Budára költözést - nem mellesleg ma is a Fényes Elek utcában van a székhelyük. Igyekeztünk átadni azt az alkotóbázis-hangulatot, amit a rádióból megismertek a közlekedők, megpróbáltuk az Útinformot hasábjaink segítségével is közelebb vinni az emberekhez, ha már egyszer mindennapjaink részévé váltak. Mostani tisztelgésünknek is ez a célja, meg persze az elmaradhatatlan múltidézés, amelyben Bali Ibolya osztályvezető segítségére számíthattunk.

Ha egy folyamat beindul

Az 50-es évek végétől Magyarországon is utat tört magának a mobilizáció, ha a telítettség időszakáról beszéltek a szakemberek, olyan számok hangzottak el, hogy 1000 lakosra jut 100 autó, tehát azt jósolták, hogy minden 10. embernek lesz autója. Megszüntették az államépítészeti hivatalokat, ezt a majdnem százesztendős, jól bevált szervezeti formát, és ettől kezdve hosszú éveken keresztül nem volt igazi gazdája az útügynek. 1960-ban volt egy nagy konferencia, ahol számos jól képzett, tapasztalt mérnök jött össze és mondta el a véleményét az útügyekkel kapcsolatban, és hangzottak el olyan megállapítások, hogy ezek az útállapotok már tarthatatlanok, valamit tenni kell.

Egyre nőtt az autóállomány, 1975-ben a Moszkvics 412 mellett a Lada 1500 és a Polski-Fiat 125p volt sláger

Fotó: Origo

Elkezdődött az országos szervezet létrehozása, a változtatások tervezése, de közel tíz évbe tellett, mire minden megyében létrejött egy-egy önálló Közúti Igazgatóság. Ezzel szinkronban megindult az úthálózat fejlesztése is. Egyebek között ekkortájt született meg a gondolat, hogy a „Balaton mindenkié”, e népszerű jelszó jegyében pedig mindenki jusson el oda és fürödhessen a tóban.

Úttörőtáborok tömkelege kezdett kiépülni, ideértve a zánkai úttörővárost is.

De ehhez út is kellett! Fel kellett építeni egy olyan szervezeti hátteret, ami a megfelelő utak létrehozására és a gondozására folyamatosan alkalmas, hogy aztán majd az egész társadalom hozzánőhessen a motorizációhoz. Indokolttá vált továbbá egy olyan szervezet létrehozása, amely az utakkal kapcsolatos információkat kezeli, így 1974-ben, az akkori minisztérium Közúti Főosztályának alegységeként megalakult az Útinform.

A térerőt még máshogy hívták

Legfőbb feladata a minisztériumi vezetés adatokkal való ellátása volt. Napi jelentések készültek, melyhez szükséges volt az útállapotra vonatkozó minőségi jellemzők gyűjtése, így megkezdődött az adatok rendszerezett nyilvántartásának kialakítása is. Emellett foglalkoztak még útvonalengedélyek kijelölésével is, hiszen összegyűlt az adat arra vonatkozóan, hogy a nagyobb és eltérő paraméterrel rendelkező járműveknek merre van lehetőségük közlekedni. És természetesen, ha már voltak információk, azokat megosztották az utazókkal is. A folyamatosan változó adatok gyűjtése máshogy történt, mint napjainkban.