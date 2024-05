Balatonfüred Concours dElegance 2024 - galéria

Tavaly elmosta a reggeli eső a Balatonfüred Concours d’Elegance mezőnyét és sok nézőt elriasztott attól, hogy kilátogasson a vízpartra, addig idén kegyes volt az időjárás a szervezőkhöz – akik a pénteki napon még külön átlagtartó-versenyt is szerveztek Ötvös Csöpi 1/100-as túra néven. Szombaton a megszokott koreográfia szerint zajlott a rendezvény, tehát kora reggel elfoglalták a helyüket az autók a Tagore-sétányon, majd minden egyes autót bemutattak a színpadnál.

Fotó: Lővei Gergely

A korábbi évekhez képest szélesebb volt a fiatal klasszikusok sora, már olyan autókat is lehetett látni, mint Citroën XM, Renault R11 Turbo vagy Honda Legend kupé – utóbbi ritka barna színben és még ritkább kézi kapcsolású váltóval –, kakukktojásként a szlovák Patak Roadster is ott parkolt a veteránautók között. A Best of Show díjat a Kaáli Autó-Motor Múzeum által hozott Facel Vega II kapta.