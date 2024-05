Befejezték a hibrid Porsche 911 fejlesztését

Fotó: Porsche

Nem először készít hibrid hajtású Porsche 911-est a gyár, hiszen még 2010-ben mutatták be és 2011-ben éles körülmények között is kipróbálták a 991 GT3 R Hybrid versenyautót, az abban használt Williams rendszer különlegessége, hogy akkumulátor helyett lendkereket – egészen pontosan annak mozgási energiáját – használták energiatárolásra. Most, hogy az utcai autónál is bevezetik a hibrid hajtást, már szokványos, azaz akkumulátoros energiatárolású rendszert használnak.

Fotó: Porsche / Sebastian Kubatz

Alapvetően teljesítménynövelésre használják a villanymotoros segítséget, de azért az emissziócsökkenés is fontos hozomány. Előbbivel kapcsolatban már el is árulták, hogy a Nürburgring Nordschleifén 7:16.934 másodperc alatt száguldott végig az egyik Aero-Kit-tel (nagy méretű légterelők) szerelt Porsche 911 Hybrid prototípus, amivel 8,7 másodperccel lett gyorsabb az elődnél – épp csak azt nem árulták el, hogy itt melyik modellváltozatra gondolnak. Érdemes megemlíteni, hogy a 650 lóerős Porsche 911 Turbo S 7:17.3-as köridőt futott a Norschleifén, amivel a leggyorsabb, nem semi-slick abroncsokat használó utcai autó lett. Ennél is gyorsabb tehát a 911 Hybrid.

Fotó: Porsche

A Porsche 911 idestova 61 éves pályafutása során először készül hibrid hajtású utcai változat, így érthető, hogy a fejlesztés során semmit nem bíztak a véletlenre, a prototípusokkal világszerte 5 millió km-t tettek meg a sofőrök. A kíméletlen tesztprogram Dubaiban zárult, ahol nem csak a kanyargós hegyi utakon, de a nagyvárosi dugóban is bizonyítania kellett az autónak. A gyár szerint sikerrel lezárult a fejlesztés, úgyhogy már semmi akadálya annak, hogy az év vége felé kereskedelmi forgalomba kerüljön a Porsche 911 Hybrid, amelyről május 28-án árulnak majd el pontosabb információkat.