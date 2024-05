Hibridként 24 000, villanyautóként 29 000 euróba kerül az Opel Frontera

Fotó: Opel

Április elején adták közre az első fényképeket és információkat az Opel Frontera nevű családi autóról, amelynek most Isztambulban megtartották a hivatalos bemutatóját. Itt elárulták, hogy Németországban a hibrid változat indulóára 24 000 euró lesz, míg az akkumulátoros-elektromos változatért 29 000 eurót kell majd fizetni. Ezek az árak a 100 lóerős rendszerteljesítményű öntöltő hibridre, illetve a mintegy 300 km-es hatótávolságú villanyautóra vonatkoznak; alternatívaként 136 lóerős hibrid és mintegy 400 km-es hatótávolságú villanyautó is lesz a választékban.

Fotó: Opel

Nagyon egyszerű a modellválaszték, lesz a névtelen alapváltozat és a GS felszereltség, utóbbinál már navigációt és tolatókamerát is adnak, emellett még lesz 2 felszereltségcsomag; pár hónappal a forgalmazás megindulását követően elérhető lesz a +2 ülés opció is, ezenkívül színt lehet majd választani. Németországban a Frontera lesz az első olyan típus, amelyet egy weboldalon – akár okostelefonon nézve – pár lefelé gördítéssel lehet majd konfigurálni és megrendelni. A gyári kiegészítők között lesz a feláras tetősínekre (terhelhetőség 240 kg) szerelhető sátor és annak a megközelítésére szolgáló létra is.

Fotó: Opel

„Idén ünnepeljük az Opel autógyártás 125. születésnapját. Ebben a 125 esztendőben folyamatosan fejlődtünk, miközben innovatív, praktikus, és mindenekelőtt elérhető mobilitást kínáltunk vásárlóinknak. Az új Frontera ebből a szempontból is különösen erős: sokoldalú, tágas, és villamosított. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy sikert arasson”



- mondta Florian Huettl, az Opel vezérigazgatója.