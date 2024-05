Valódi prémiumautó, vagy csak egy öltönyös Corolla? - Lexus UX 300h menetpróba

Sokszor csak villanymotor hajt, amire az energiaáramlást mutató grafikából jövünk rá, a benzinmotor leállását állandó tempónál nehéz érzékelni

Fotó: Lexus

Állítólag a hűtőradiátor, valamint a hátsó tűzfal új extra merevítése is hozzájárul a sportos irányíthatósághoz, valamint az is, hogy a menetstabilizáló rendszer a nyomatékelosztás tengelyek közti, villámgyors variálásával orvosolja a pillanatnyi alul- és túlkormányzottságot. Ezek a fícsörök a normál UX-ekben is benne vannak, az F Sport verzió azonban feszesebb kanyarstabilizátorokkal és adaptív felfüggesztéssel még többet nyújt, aminek köszönhetően

sportos élményt is tud adni, még a CVT-s hibrid hajtás ellenére is.

Akit zavar, hogy emiatt kissé nyúlós az érzet gyorsulás közben, fix áttételekkel is használhatja a váltót a kormányfülek segítségével; persze ettől sem lesz olyan a kapcsolás, mint egy DSG-nél, de szorosabbá válik a kapcsolat a fordulatszám és a gyorsulás között.

Nagy a különbség menetdinamikában a fronthajtású és az összkerekes között a hátsó villanymotor miatt

Fotó: Lexus

Nem lenne Lexus a Lexus, ha a mérnökei nem foglalkoztak volna a menetdinamika mellett a komfort javításával is, pedig e téren már eddig is a legjobbak közé tartozott az UX a kompakt autók között. Az A-oszlopok alatt, valamint a padlólemeznél alkalmazott extra hangszigetelés, valamint a műszerfal és a hátsó kerékdob speciális rezgéscsillapító bevonata együtt tovább csökkentették 1,7 dB-lel a belső zajszintet, szinte csak erős gyorsításkor szűrődik be motorhang.

Árak, értékelés

Bővült a Lexus Safety System+ biztonsági csomag tudása, a már ismert funkciókon túl számos új funkciója jelent meg

Fotó: Lexus

Bár a csúcsfelszereltségű, minden extrával ellátott tesztautó ára megközelítette a 22 millió forintot,

az UX 300h alapváltozatát most 13 millióért is meg lehet kapni,

ami egészen jó az ár-érték arányt jelez. Ugyanis már a belépő Elegance felszereltség is tartalmazza az adaptív tempomatot, a sávtartó automatikát, a LED fényszórót és hátsó lámpát, a 17 colos alufelniket, a tolatókamerát, az online navigációt, a digitális műszerfalat, a vezeték nélküli okostelefon-integrációt, a kétzónás automata klímát, és a hathangszórós hifit. Másfél millió forintot kell rádobni a vételárra az összkerékhajtásért; UX ettől ugyan nem lesz terepjáró, de csúszós úton magabiztosabban mozog majd, mint a fronthajtású változat, és minden tempóról sokkal jobban fog gyorsulni.