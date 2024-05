Már itthon is kapható a 650 lóerős Hyundai, de marad a szívó benzines i30 is

Fotó: Hyundai/Posztos János

Budapesten mutatta be a sajtó képviselőinek a Hyundai az újdonságait, melyek között a világ egyik legizgalmasabb és legfejlettebb villanyautója is ott van. Lássuk mit hoztak!

1. i30 ráncfelvarrás

Fotó: Gulyás Péter István / Hyundai

A Csehországban készülő, három karosszériaváltozatban létező kompakt modell már a második ráncfelvarrását kapta meg, legutóbb 2020-ban frissítette a Hyundai. Most a külső alig változott, csak a hűtőrács mintázatához, a ködlámpafészkekhez, a színválasztékhoz (a 12-ből 7 szín új) és a hátsó diffúzor-imitációhoz nyúltak hozzá, és megjelent egy új 16 colos felni is a választékban. Belül széria lett a 4,2 colos digitális műszerfal (a 10,25 colos továbbra is opciós), kellemesebb tapintásúak a burkolatok, és kárpitok, valamint LED-es lett a belső fény.

Fotó: Gulyás Péter István / Hyundai

A sportos optikát adó N Line felszereltségnél újak a 17 és 18 colos felnik, alapáron jár a nagyobb digitális műszerfal és az indítógomb színe is pirosra változik. Tisztábbak lettek a motorok (már teljesítik a szeptemberben életbe lépő Euro 6e normát), viszont vesztettek a teljesítményükből,

a népszerű 1,5-ös, négyhengeres szívó megmaradt.

Utóbbi 110 helyett 96, az egyliteres, háromhengeres T-GDi turbó 120 helyett 100, az 1,5-ös, négyhengeres T-GDi turbó 160 helyett 140 lóerős lett. Az i30 árlistája 7,9-11,1 millió forintig tart (magas emissziója miatt az i30 N sportmodell forgalmazása megszűnt Európában).

2. Tucson ráncfelvarrás

Fotó: Gulyás Péter István / Hyundai

Európa kedvenc kompakt szabadidő-autója (és kedvenc Hyundai modellje) is ráncfelvarráson esett át, amire azért volt szükség, mert már több mint három éve a piacon van. Amikor megjelent a Tucson negyedik generációja, nagy szenzációt jelentett az izgalmas formaterve és a széles hajtáslánc-választéka miatt. Mivel sokan ma is az egyedi dizájn miatt veszik, ahhoz csak finoman nyúlt hozzá a Hyundai, leginkább a hűtőmaszk és az abba integrált nappali fények/irányjelzők kialakítása változott, valamint a lökhárítókat és felniket is átrajzolták.

Fotó: Gulyás Péter István / Hyundai

Vadonatúj a műszerfal, már az Ioniq 5-ére emlékeztet a 2x12,3 colos kijelzőkkel (Prime felszereltség alatt 4,2x12,3 col), illetve az új klímapanellel, középkonzollal, háromküllős kormánnyal és az utas előtti polccal. Szériafelszerelés lett a vezeték nélkül frissülő navigációs rendszer, és megjelent az extralistán a HUD, illetve a digitális kulcs 2.0-s verziója.