Rögtön a csúcson száll be a motorkerékpár-piacra a kínai Great Wall Motors

Rögtön az óriás túragépek legnagyobbikát építette meg a kínai Great Wall Motors, amely haszonjárművekkel kezdett, majd jöttek a személyautók, most pedig hozzálátnak a motorkerékpár-piac meghódításának. A GWM Souo nevű gépet egy 2,0 literes lökettérfogatú, kettős felülfekvő vezérműtengelyt használó boxer 8 hengeres blokk köré építették fel – az alacsony tömegközéppont miatt választották ezt a hengerelrendezést, és a kipufogót a váz alatt elvezetve még véletlenül se érintkezik az utasok lába a forró csővel.

A nagy, 400 kg-os saját tömeg miatt kettős keresztlengőkaros első felfüggesztést használnak, ami fékezéskor stabilabb viselkedést eredményez a teleszkópnál. A váltó 8 fokozatú duplakuplungos és van hátramenet is, kardántengelyt használnak a nagy nyomaték miatt – pontos teljesítményszámokat még nem árultak el a GWM Souo kapcsán. Elöl és hátul Brembo fékeket használnak 4 dugattyús nyergekkel, elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókat használnak elöl-hátul. A Souo hossza 2660 mm, szélessége 950 mm, magassága 1540 mm, a tengelytávolság 1810 mm és 740 mm az ülésmagasság.

Luxus-túragéphez méltóan elektromosan állítható a szélvédő, távolságtartó funkcióval rendelkezik a tempomat, markolat- és ülésfűtés is van, a műszeregység egy 12,3 colos érintőképernyő, amelyet az egyébként személyautókban használt SnapDragon 8155-ös hardver szolgál ki – az online frissítés lehetősége mellett beszédvezérlésre is van mód. A felső doboz 64 literes, az oldalsó dobozok 27 literesek, központi zár hat rájuk. A GWM Souo név egyébként a „Search Own, Unlimited Outlook” kifejezésből származik.