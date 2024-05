Svájcban feltalálták a közlekedést nem zavaró útépítést. Vajon eljut hozzánk is a technológia?

Fotó: Bundesamt für Strassen

Kifejezetten a gyorsforgalmi utakon való munkavégzésre fejlesztette ki a svájci Bundesamt für Strassen (Astra) az Astra Bride mobil hidat, amelynek segítségével fizikailag el tudják választani egymástól a forgalmat és az útépítést, és az út kapacitásának érdemi csökkentése nélkül (sebességkorlátozás azért érvényben van, de nincs sávlezárás) tudják elvégezni a karbantartási munkákat. Gyorsabban zajlik az útépítés azáltal, hogy a munkát csapadéktól védve végzik a gépek és emberek a földszinten, felettük halad a forgalom; a fizikai elválasztás miatt sokkal nagyobb biztonságban dolgozhatnak az útépítők.

Fotó: Bundesamt für Strassen

Svájcban korábban jellemzően éjszaka végezték a régi burkolat felmarását és az újnak a terítését, ami a gyorsforgalmi utak mellett lakóknak okozott kellemetlenséget, az Astra Bridge segítségével nappal lehet végezni a munkálatokat. Azáltal, hogy csak a ténylegesen szükséges hosszon van szükség a sebességkorlátozás elrendelésére, gyorsabban túljut a forgalom a szűk keresztmetszeten, nem kell az áthajtást biztosító részek közötti több kilométeres szakaszon kiépíteni a tereléseket.

Fotó: Bundesamt für Strassen

Az Astra Bridge a viszonylag gyors burkolatcsere mellett alkalmas hosszabb távú javítási munkálatok alatt is a forgalomterelésre, például hidak javításakor és felújításakor is be lehet vetni. Először 2022-ben vetették be a szerkezetet, amikor a tervnek megfelelően sikerült a felépítés, és az építkezés közben a híd mozgatása, azonban ekkor még viszonylag nagy fennakadást okozott a szerkezet. Szakértőkkel egyeztetve aztán a rámpák szögét 6,1°-ról 1,25°-ra csökkentették (nem olyan éles a törés), így már nyugodtan ráhajtanak a közlekedők (autósok, motorkerékpárosok, kamionosok, buszosok) az előírt 60 km/órás sebességgel a hídra, nem fékeznek pánikszerűen. A kijavított Astra Bridge-et idén tavasszal építették fel az A1-es autópályán Recherswil–Luterbach térségében, és egészen augusztus 16/17-ig lesz ott használatban a Zürich felé vezető oldalon.