A Castagna Milano megalkotta az elérhető strandautót

Fotó: Castagna Milano

Nehéz manapság a karosszériaépítő vállalkozások dolga, a Castagna Milano azonban megtalálta a saját piaci rését a Spiaggina nevű strandautókkal. Legutóbb például a Fiat 500e alapján készítettek napozófedélzettel rendelkező nyitott változatot. Azonban jelentősen leszűkíti a keresletet, hogy drága az ilyen átalakítások ára és az időjárás elleni védelem hiánya miatt a jármű használhatósága is csak pár nyári hétre korlátozódik. Ha nem is oldja meg teljesen ezt a problémát, de sokkal elérhetőbbé teszi a strandautót a műhely legújabb alkotása, a Fiat Topolino villanymotoros mopedautó alapján épített modellje.

Fotó: Castagna Milano

Maga a gyár is elkészítette a saját strandautóját, azaz ajtó helyett kötéllel tartja utastéren belül az utasokat, de a Castagna Milano szerint ez még messze van az igazi szabadságtól. Teljesen eltávolítják a tetőt, amelynek a helyére egyszerű vászont lehet kérni – a napfénytől, és nem a csapadéktól véd ez a megoldás. Megnyújtják a hátsó részt és azt fával burkolt fedélzettel, azaz használható méretű csomagtartóval látják el. A dolce vita jegyében még különleges színváltós fényezést is kikevertek, de egyébként is számos szín közül lehet majd választani. Műszakilag nincs változás a Fiat Topolino Spiaggina esetén, ami azt is jelenti, hogy a nagyobb tömeg miatt a hatótávolság nem éri el egy feltöltéssel a 75 km-t – a kikötő környékén való bumlizáshoz az is bőven elég. Azt nem közölték, mennyibe kerül a strandautó-átépítés.