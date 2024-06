Az autópálya-kezelő újabb hajmeresztő felvételeket mutatott be olyan autósokról, akik úgy közlekednek, mintha nem is látnának. A videóban szereplő autósok addig nem is vették észre, hogy akadály van előttük, amíg neki nem mentek.

Sajnos sokan továbbra sem a vezetésre figyelnek, elbambulnak, telefonoznak, utolsó pillanatban sorolnak be, aminek meg is van az eredménye"

- kommentálta az eseteket az MKIF Zrt., sokadszor is nagyobb figyelmet kérve a közlekedőktől.