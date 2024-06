Hosszú távon tervez Győrben az Audi-vezér – interjú Michael Bremével

– Eltelt száz nap az érkezése óta, azt kapta, amire számított?

– Több mint 27 éve dolgozom az Audinál, és mivel az Audi Konszern nemzetközi szerszámgyárhálózatának a vezetője is voltam, a győri szerszámgyár korábbi létrehozásából szintén kivettem a részem. Hét év szerszámgyári munkát követően az AUDI AG gyártás- és gyártervezési vezetője lettem, és többek között az új győri járműgyár létrehozásában is részt vettem. Szóval a győri telephely nem volt ismeretlen, bár akkoriban még nem tudtam, hogy az akkori tervező munkám gyümölcsét, a győri gyár vezetését rám bízzák. De tudtam, hova jövök, mi vár rám, mert igazság szerint nem volt meglepetés számomra ez a kinevezés. Elődöm elődjével, Peter Kösslerrel egyeztettem erről korábban. Ő Ingolstadtban először a munkatársam, majd a főnököm is volt, jó kapcsolatot ápolunk. Ennél szebb feladatot nem is tudnék elképzelni magamnak. Amúgy is mindig szerettem Győrbe jönni, meleg szívvel fogadtak, és ez most sem volt másként. Úgy érzem, 57 évesen, egy kicsit távolabb a központtól, egy más országban, nagy szabadságfokokkal dolgozhatom. Az itteni kultúra és az emberek közötti személyes kapcsolatok fontossága különleges. Magyarországon a tényeken és a számokon túl fontos az emberek és a munkatársak megismerése is. Már az első két hét után úgy éreztem, mintha két éve itt lennék. Azonnal befogadott a közösség, kölcsönös a bizalom és a megbecsülés a munkatársak részéről is. Egyszóval: kitűnően érzem magam.

– A kemény bértárgyalásra is számított? Hiszen az éppen az érkezésekor zajlott.

– Valóban, azonnal belecsöppentem egy komoly kihívásba. A tárgyalásokat a személyügyért és szervezetért felelős igazgatótársam vezette, hisz ez egy klasszikus HR-feladat. Természetesen nekem is rálátásom volt a tárgyalásokra. Fontos volt számunkra, hogy a helyzetet közösen megértve, a vállalatunk hosszú távú versenyképességét megőrizve felelősségteljes egyezséget kössünk. Tisztában voltunk azzal, hogy most a következő 10 év irányait határozzuk meg. Egyértelmű, hogy a feladat közös, az pedig a szerepeinkből adódik, hogy vannak érdekellentétek, melyekben meg kell keresnünk – a jelenben és a jövőben is – az egyensúlyt, hiszen 12.000 munkavállalóért vagyunk felelősek. A megkötött bérmegállapodással biztosítani tudjuk a vállalat jövőképességét.