Könnyebbé válik a jogosítványszerzés Magyarországon

Gyorsabbá válik a 3500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tömegű gépjárművek (C kategória) és az azokhoz kapcsolható nehéz pótkocsikból álló járműszerelvények (CE kategória) vezetését lehetővé tevő jogosítvány megszerzése.

Az építési és közlekedési miniszter napokban megjelent rendelete - a 15/2024. (VI. 12.) ÉKM rendelet, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról - megteremti a lehetőséget arra, hogy érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel egy kombinált, C és CE kategóriákat egyszerre magába foglaló tanfolyamot követően - ha, jogszabályban meghatározott kezdő vezetői minősítése a vizsgázónak már megszűnt - a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő C és CE kategóriás vezetői engedélyt egyszerre meg tudjon szerezni.

A korábbiakban a CE kategóriás jogosítványt csak befejezett C kategóriás jogosítvány birtokában lehetett megszerezni, ami a képzési időt hosszabbá tette. A minisztérium korábban az autóbuszok vezetésére jogosító D kategóriás vezetői engedélyek megszerzését már ennek megfelelően felgyorsította, és lehetővé tette, hogy a D kategóriás tanfolyamot B kategóriás jogosítvány birtokában is el lehessen kezdeni. Ezt megelőzően a D kategóriás jogosítvány előfeltétele a C kategóriás vezetői engedély volt.