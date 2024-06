Szabadidő-autó köntösbe csomagolta családi autóját a Citroën

Fotó: Citroen / Adrien Cortesi

Már nem csak a technikán, de a B oszlopig bezáróan a karosszérián is osztozik a C3-as kisautóval annak testvére, az immár családi autó szerepet is betöltő Citroën C3 Aircross, amelyről most mindent elárultak. Alapból 1,2 literes, 100 lóerős turbómotort és kézi kapcsolású váltót kap a 4,4 méteres szabadidő-autó, a következő lépcsőfok a 136 lóerő rendszerteljesítményű öntöltő hibrid hajtás, a legdrágább a 113 lóerős hajtómotorral és első körben 300 km-es hatótávolsággal rendelkező (44 kWh) akkumulátoros-elektromos változat lesz; 2025-ben csatlakozik a választékhoz egy 400 km-es hatótávolságú villanyautó.

Fotó: Citroen / Anatol Gottfried

Az utastér érdekessége, hogy az 5 személyes változatban a hátsó ülést 63 mm-rel hátrébb építik be, mint az 5+2 üléses változatban, ezzel a kategória átlagához képest 80 mm-rel több lábteret kínálnak, és még így is marad 460 liternyi csomagtér. A 7 üléses elrendezésnél a hátsó támlák mögött mindössze 40 liternyi csomagtér marad, ledöntött hátsó ülésekkel még 330 liternyi raktér marad a második sor mögött. A leghátul utazóknak oldalsó könyöklő, pohártartó, 1 USB-töltő és szellőzőnyílások is jutnak. Minden esetben 2/3-1/3 arányban osztott támlákat adnak, amelyek ledöntése után 1,6 köbméteres, sík padlójú raktér jön létre.

Fotó: Citroen / Adrien Cortesi

Marad a C3-asban is használt, minimalista műszerfal a szélvédő tövében elhelyezett műszeregységgel, a You alapszinten telefondokkolót adnak, az opciós Max-nél adják a 10,25 colos képátlójú központi érintőképernyőt. Minden Citroën C3 Aircrossban közös, hogy 2-2 USB-töltőt adnak az első és második sorban utazók számára, az indukciós töltő (15 W) a szellőzéskonzol alatti tárolóban található (Max). Könnyű lesz majd felismerni a Max felszereltséget, hiszen ahhoz kontrasztos (az alapszíntől függően fehér vagy fekete) tetőt adnak.