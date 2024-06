Tetőre tett egy GR Yaris WRC-t a Toyota-főnöke

A fejlesztés során néha balesetek is történnek, ahogy azt Akio Toyoda példája is bizonyítja. Az ilyenekből is tanulnak a mérnökök.

Vágólapra másolva!

Fotó: Toyota Idén áprilisban avatták fel a Toyota Technical Center Shimoyama nevű tesztközpontot, amelynek megnyitóján Akio Toyoda mondott beszédet, mögötte pedig egy balesetet szenvedett Toyota GR Yaris WRC volt kiállítva. A cégvezető saját maga borult fel az autóval, amikor a rali-modulon tesztelte azt. Példaként hozta fel a sérült autót, hiszen a fejlesztés folyamata arról szól, hogy újra és újra tesztelik az autót, ami esetenként megsérül, az ilyen esetekből pedig tanulhatnak a szintén a tesztközpontban tanuló mérnökök. A baleset körülményeinek megismerése segíthet azok megelőzésében, emellett a javítási technológiát is fejlesztik az ilyen autókkal. Az alábbi videóban 10:20-kor látható a tetőre borulás belső kamerás felvétele.



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!