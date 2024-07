Fotó: Skoda

Jó bornak is kell a cégér, a Škoda Octavia RS megújulásáról most a civilben Škoda Fabia RS Rally2-essel versenyző Oliver Solberg segítségével forgattak videót. Nem meglepő módon a gyár alkalmazásában álló raliversenyzőnek tetszik a forró modell tudása. Testvéreitől a 265 lóerős turbómotor, a 15 mm-rel ültetett felfüggesztés, az elektronikus differenciálzár különbözteti meg az RS-változatot, no meg a szolid légterelők.