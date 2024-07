A használtautó adás-vétel még sosem volt ilyen kényelmes és biztonságos

A használtautó értékesítés is egyre inkább az online térbe költözik, ami növeli az átláthatóságot. Ma már könnyedén lekérhetőek egy autók adatai online, akár a külföldi portálokról is. Nyugat-Európában és Amerikában gyakran a szervízelőéletet is feltüntetik, így egy alvázszám alapján, pár másodpercen belül minden információ kideríthető egy autóról.

“Magyarországon még mindig nagy a bizalmatlanság a használtautó-piac iránt, de az ügyfelek 90%-a már ma is az online térből érkezik és az elvárások is megváltoztak. Az emberek tudatosabbak, szerviz- és kárelőéletet néznek és az eladás napi átvizsgálás is egyre népszerűbb. A jövőben arra számítok, hogy a digitális átalakulás még inkább erősödni fog Magyarországon, ahogyan az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már megfigyelhető” – hangsúlyozta a KocsiGuru Kft. tulajdonosa.