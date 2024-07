A Mustang Mach-E életét fogja megkeseríteni a Ford Capri

Fotó: Ford

A történelem és a Ford is ismétli önmagát. A Mustang Mach-E villanyautónál egyszer már eljátszották azt, mi lenne, ha a legendás sportkocsit villanymotoros szabadidő-kupéként értelmeznék újra. Európában a Capri volt az amerikai póniautó megfelelője, az egykori sportkocsi nevét pedig most egy villanymotoros szabadidő-kupén használják. Ráadásul lényegében egy méretű az Atlanti Óceán két partján konstruált modell, amelyek árban is igen közel vannak egymáshoz – a Mustang Mach-E kedvezményes áron 18 millió Ft-tól vásárolható meg, a Capri kedvezményes indulóára 19,2 millió Ft.

Fotó: Ford

Andrej Konopatovnak köszönhetjük a megjelenést, az orosz fiatalember legalább részleteiben próbálta felidézni a teljesen más arányokkal rendelkező sportkocsit. A Ford Explorer EV testvérmodelljéről van szó, tehát a Volkswagen villanyautó-alapját használja a Capri, amelyet azonban teljes egészében a saját elvárásaikhoz igazítottak a kölni mérnökök, és természetesen egyedi hangolást is készítettek annak. Függőlegesen építik be a 14,6 colos képátlójú érintőképernyőt, amely mögött egy rejtett tárolót is elhelyeznek, az első ülések közötti konzolban 17 literes tárolót alakítottak ki, ahol több 1,5 literes palack is elfér, vagy épp kisebb méretű kézitáska.

Fotó: Ford

Változattól függően 4 vagy 5 személyes az utastér elrendezése, a csomagtér alaphelyzetben 572 literes, támladöntés után 1510 literes – ezek az értékek jóval nagyobbak a Mustang Mach-E vonatkozó számainál, így annál tágasabb belső térre számíthatunk. Gazdag a felszereltség, szériában adják például a masszázsfunkciós vezetőülést, a fűthető kormányt, a műszerfal tetején mindig ott van a hangszórókat tartalmazó Sound Bar, Premium felszereltségnél 10 hangszórós B&O hifit adnak, hangulatvilágítást, mátrix-LED fényszórókat.

Fotó: Ford

Kétféle hajtás közül választhat a Ford Capri vásárlója, a hátsókerékhajtású alapmodell 286 LE/545 Nm teljesítményű, a nettó 77 kWh kapacitású akkumulátorral a szabványos hatótávolság 598-627 km lehet. Az opciós összkerékhajtásnál 340 LE/545 Nm a rendszerteljesítmény, a nettó 79 kWh kapacitású teleppel 560-592 km a szabványos hatótávolság. A kisebb akkumulátornál 135 kW, a nagyobbnál 185 kW teljesítményű villámtöltésre van lehetőség, a fedélzeti töltő mindkét esetben 11 kW-os, opciós a hőszivattyús klimatizálás. A sportkocsi-mítoszhoz illő a menetteljesítmény, a 0-100 km/óra gyorsulás hátsókerékhajtással 6,4, összkerékhajtással 5,3 másodperc alatt megvan, a végsebesség mindkét esetben elektronikusan korlátozott 180 km/óra.