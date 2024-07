A szakembereket is meglepték a júniusi gigadugók a horvát autópályákon

A rendelkezésre álló adatok szerint idén júniusban 586 917 járművel több használta az ország autópályáit, mint tavaly júniusban.

Az idei év első hat hónapjában pedig 44 480 545 járművet regisztráltak, ami 4,3 millióval több, mint tavaly.

A lapnak nyilatkozó szakemberek szerint több tényező is befolyásolta az autópályák forgalmának ilyen nagy mértékű növekedését. Horvátország schengeni csatlakozását, az euró bevezetését, a közel-keleti háborút és a görögországi hőséget, valamint erdőtüzeket említették. Mindezek miatt Horvátország a turisták felkapott autós úti céljává vált, különösen igaz ez a németekre, akik idén a korábbi évekhez képest rövidebb tengerparti utakat terveznek - hangoztatták, megjegyezve, hogy a járművek ilyen nagyarányú beáramlása komoly forgalmi dugókat és torlódásokat okoz az autópályákon.

A dugókért maguk a sofőrök is felelősek

A rossz vezetési stílus miatt jönnek létre az úgynevezett fantomleállások vagy fantomtorlódások. Ez történik például akkor, ha egy kamion az autópályán nagy forgalom mellett elkezd egy másik kamiont előzni, majd a mögötte haladó összes jármű fékezni kezd. De a túl nagy sebességgel közlekedő autósok is okoznak ilyen fantomleállásokat, ha a forgalom sűrűsége miatt elkezdenek hirtelen fékezni. Ilyenkor a leállás hullámként terjed hátrafelé, és a forgalom 20 kilométer per órás sebességre csökken - hangsúlyozták. Úgy vélték: sebességkorlátozásokat kellene bevezetni ebben az időszakban, az ilyen esetekben pedig az optimális sebesség 80-100 kilométer per óra lenne.

Autók araszolnak az autópályán Horvátországban

Fotó: Photo by DENIS LOVROVIC / AFP / Photo by DENIS LOVROVIC / AFP

Változtatnának a fizetőkapus rendszeren is

Az új elektronikus autópálya-díjfizetési rendszer kizárja a készpénzfizetést, és kötelezővé teszi az elektronikus készülékek, úgynevezett fedélzeti egységek használatát a gépjárművekben, amely így lehetővé teszi a forgalom szabad áramlását anélkül, hogy meg kellene állni útdíjfizetés miatt. Ez azonban legkorábban 2026-ban áll majd rendelkezésre.

Nyáron drágul a sztrádahasználat

A horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC) nemrég jelezte, hogy ismét bevezetik a nyári tarifát, emiatt tíz százalékkal magasabbak lesznek az autópályadíjak július 1-je és szeptember 30-a között. A nyári tarifa nem vonatkozik a nehézgépjárművekre, így az autóbuszokra és kamionokra. A HAC közlése szerint a szezonális úthasználati díjak bevezetése egyes járműkategóriák esetében abból adódik, hogy a teljes éves forgalom mintegy 40 százaléka a nyári hónapokra tevődik. Emiatt ebben az időszakban jelentősen megnőnek a karbantartási, biztonsági, felügyeleti és forgalomirányítási költségek.