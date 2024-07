Álcázva mutatták meg az új Skoda kompakt SUV-t

Fotó: Skoda

Idén ősszel indul a Škoda villanyautó-offenzívája, sorban elsőként a piacon fontos kompakt SUV kategóriában debütál majd az Elroq, amelynek egyelőre álcázott képeit és videóit adta közre a gyár. Azért titkolják még a megjelenést, mert a piacon lévő modellek közül először ezen valósítják meg az új Modern Solid formavilágot. Hűtőrács helyett a fényes fekete Tech-Deck Face arcot kapja a modell, és mivel a márkajelzés manapság nem nyerő, helyette a motorháztetőre kiírják a márkanevet. Vízszintesen osztják ketté az első lámpát, fenn a menetfény és irányjelző kap helyet, alul pedig a főfényszóró – a csúcsmodellnél mátrix-LED technológiát használnak oldalanként 36 fényforrással. A légellenállási együttható Cw 0,26.

Fotó: Skoda

Bent is letisztult kialakítást látunk majd – ez ma is így van az egy számmal nagyobb méretű Enyaqban –, a belső hangulatok között lesz fenntartható forrásból származó anyagokat használó opció is. Alapáron kapja a 13 colos központi érintőképernyőt a típus, opciós a fel-a-fejjel kijelző, amely egyszerű információk megjelenítése mellett virtuális valóság funkciója is lesz, azaz a szélvédőre vetíti ki a pontos haladási irányt. Az utastérben összesen 38 liternyi tárolót alakítanak ki, a csomagtér alaphelyzetben 470 literes, támladöntés után 1580 literes.

Fotó: Skoda / IvoHercik.com

Négy hajtással kínálják majd a Škoda Elroq-ot, az 50-es jelzésű alapmodell 170 lóerős hajtómotort kap és 55 kWh kapacitású akkumulátort, a 60-asban 204 lóerős a hajtómotor és 63 kWh kapacitású a telep, a 85-ösben 82 kWh kapacitású a telep és 28 lóerős a hajtómotor, az összkerékhajtású 85x-ben is a 82 kWh-s telep található, de ennél már 300 lóerő a rendszerteljesítmény. Még nem részletezték a hatótávolságot, de a legmagasabb WLTP-értéknek 560 km-t remélnek. A fedélzeti töltő 11 kW-os, villámtöltésre (akkumulátortól függően) akár 175 kW-tal van lehetőség, akkumulátor-kondicionálás segít a töltési idő minimalizálásában.