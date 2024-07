El akarja hitetni a Nissan, hogy az X-Trail igenis terepjáró

Fotó: Nissan

Először a nagy méretű Nissan Pathfinder szabadidő-autó kapta meg a némileg fokozott terepképességet nyújtó Rock Creek változatot, amelyet most a Rogue – Európában ezt a modellt X-Trailként forgalmazzák – is megkap. A kínálat közepére érkező új modellnél alapáron adják az összkerékhajtást, a körkamerát (ami 19 km/órás tempóig menet közben is működik), a 17 colos felnikre 235/65 méretű Falken Wild Peak terepmintás abroncsokat szerelnek, egyedül ennél a modellnél van lejtmeneti fékszabályzás.

Fotó: Nissan

Kívülről könnyű felismerni az új modellt, mert annak teljesen új orrot készítettek. Módosították a hűtőrács-betétet, a fényszórók alatti részt feketére fényezik, és piros díszeket is használnak, a szériától eltérő, nagyobb teherbírású tetőcsomagtartót adnak. Az utastérben könnyen takarítható műbőr kárpitot használnak piros díszvarrással. Műszakilag nincs újdonság a Nissan Rogue Rock Creek esetén, tehát az 1,5-ös 3 hengeres turbómotor (201 LE/305 Nm) hajtja a kerekeket fokozatmentes automatikus váltón keresztül – az USA-ban nem kínálják az e-Power hajtást.