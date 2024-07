Erre a használt autóra vadásznak a magyarok, a saját kategóriájában letarolja a piacot

A telefonos megkeresések volumenét megvizsgálva arra jutott a Használtautó.hu elemzése, hogy az esztergomi Suzuki Vitara a hazai SUV-vásárlók kedvence. 2023-hoz képest tíz-tíz százalékkal nőtt a portálon meghirdetett darabok és a telefonos érdeklődések száma is, miközben a Vitarák átlagára tavalyhoz képest öt százalékkal csökkent.

A tavalyi dobogóhoz hasonlóan az idein is a BMW X5-öt és a Toyota RAV 4-et láthatjuk még. A BMW szabadidő-autóinak sikerét az is mutatja, hogy az X6 továbbra is a legnépszerűbb modellek között szerepel.

A legmagasabb, több mint 17,5 millió forintos átlagáron a BMW X6-os, a legalacsonyabb, négymillió forintos átlagáron pedig a Mercedes-Benz ML-osztály egy-egy darabjával léphetünk be a szabadidő-autók világába. Érdekesség még, hogy a 2023-as toplistához képest idén a Toyota C-HR is megjelent a legnépszerűbb SUV-k között, méghozzá 8,2 millió forintos átlagárral.