Ez most a világ legáramvonalasabb személyautója

Fotó: Xpeng

A hasonló méretű – a hossz 4780 mm, a szélesség 1896 mm, a magasság 1445 mm, a tengelytávolság 2815 mm – villanyautók között alacsonynak számít az 1631 vagy 1739 kg-os saját tömeg, ami arra utal, hogy a Mona 03-as konstruktőrei a lehető legkisebb akkumulátort használják, és inkább a végletekig csiszolt aerodinamikával nyújtják a hatótávolságot. A telepeket egyébként a BYD-tól vásárolják, a legújabb Blade akkumulátorokról van szó. A csúcsmodellbe mátrix-LED fényszóró kerül oldalanként 300 fényforrással és 150 méteres bevilágított területtel.

Fotó: Xpeng

Noha már elindították az értékesítést Kínában – az első ügyfelek augusztusban ülhetnek bele autóikba –, a pontos műszaki adatokkal és a belső teret mutató képekkel is adósak még, azaz nem tudjuk az akkumulátor-kapacitást és a pontos hatótávolságot sem – akkumulátorról függően 510-620 km-ről lehet szó a becslések szerint. A karosszéria légellenállási együtthatója Cw 0,194, érdekessége még, hogy nem a Távol-Keleten népszerű lépcsős hátú, hanem a ferdehátú kialakítást választották. Ebben szerepe van annak, hogy a Mona márka az Xpeng autógyár és a DiDi autómegosztó-szolgáltatást közös gyermeke, és előnyben részesítették a könnyű ki- és bepakolás lehetőségét – alaphelyzetben 621 literes a csomagtér. A védjegy-adatbázis jóvoltából már tudjuk, hogy a kisebb kapacitású akkumulátorhoz 190 lóerős, a nagyobbhoz 218 lóerős hátsó hajtómotort adnak. A Mona márkanév egyébként a „Made Of New AI” kifejezésből származik, amivel a fejlett vezetőtámogató-rendszerre utalnak, amelyről a pontos számokkal és a belső térrel együtt majd később lesz további információ.