Fél évszázados vörösbort idéz az első, villanymotoros egyedi Maserati

Fotó: Maserati

Idén ünnepli 110 éves évfordulóját a Maserati autómárka, aki a legújabb egyedi Fuoriserie autónál azzal a Marchesi Antinorival működött együtt, akinek borászata már több mint 600 éve és 26 generáció óta van családi tulajdonban. Ez 50 évvel ezelőtt dobta piacra a Tignanello nevű borát, amely a GranCabrio Folgore akkumulátoros-elektromos kabrió átalakításához adott inspirációt. A Terra di Tignanello nevű színt a szőlőtőkék alatti föld gesztenye színét hivatott utánozni, amelybe még belekevertek a bort idéző mély burgundi színt, a felnik matt, a féknyergek fényes feketék.

Fotó: Maserati

Az ülések bőr kárpitjába a szőlőbirtokról származó Vegea nevű szövetből szőnek ezüst és burgundi csíkokat, a fabetétekkel a hordókat idézik. A fejtámlán a Maserati márkajelzése mellett még a Tignanello címkéjén szereplő Nap-motívum is megjelenik, ez az ülések közötti konzolon is visszaköszön, és itt megjelenik az 1971-2021 dátum is – ezzel a legelső és aktuálisan a legfiatalabb (3 éves) borra utalnak. A Maserati GranCabrio Folgore Tignanello-t július 14-én, a kaliforniai Napa-völgyben megrendezésre kerülő Art for All Gala rendezvényen árverezik majd el, a bevételt jótékony célra fordítják.