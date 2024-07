Két testben egy lélek – Mini Cooper menetpróba

Méterre pontosan jelzi előre élő közlekedési információk alapján a torlódásokat a navigáció

Fotó: Lővei Gergely

A menetpróbán először egy Cooper SE (218 LE/330 Nm, bruttó 54,2, nettó 49,8 kWh kapacitású akkumulátor) volánja mögé ültem. Nagyon jó erőben van ez a változat, erős a hajtási befolyás, szerencsére vastag és jól megformált a kormány karimája. Az indulásoknál csikorgó, kanyarban még a megengedett tempónál is síró abroncsok azért jelzik, hogy a hatótáv-maximalizálás érdekében energiatakarékos abroncsokat szereltek fel, egyébként egész jó az irányíthatóság, remek a B fokozat erős motorfékhatása – ilyenkor egyébként egészen megállásig lassul az autó, nem kell külön aktiválni az 1 pedálos vezetést. A márkajellegzetességnek számító gokart-élmény elérése érdekében feszesebb a a felfüggesztés, mint a benzinesnél.

Fotó: Mini / Bernhard Filser

Másik végletként az 1,5-ös turbómotorral szerelt Cooper C (156 LE/230 Nm) alapmodellt próbálhattam. Ennél inkább a hajtás finomságát lehet kiemelni, a szerpentinen száguldozáshoz ugyan megvannak a képességei, de a fordulatot – még Go-Kart, azaz sport módban is – túlságosan elejtő váltó miatt nem harmonikus az élmény. Könnyű az orr, jók a kormányreakciók (ugyanazt a jól markolható kormányt kapja ez a változat is), és finomabban veszi az úthibákat is a felfüggesztés. Itt semmiféle motorfékhatásra nem számíthatunk, többet kell a féket használni.

Fotó: Lővei Gergely

Most kerülnek a kereskedésekbe a Mini Cooper első példányai, az 5 ajtós karosszéria gyártása júliusban indul Oxfordban, ezek az autók az ősz elején érkeznek hazánkba, a szintén európai gyártású kabrióval kapcsolatban pedig az a hivatalos kommunikáció, hogy „lesz, de egy kicsit még várni kell rá”. Amíg lehet, tartják a most meghirdetett árakat, amiben már benne vannak a kínai gyártású modellekre vonatkozó magasabb vámtételek is. Ezek után kíváncsian várjuk, hogy amikor 2026-ban Oxfordban is elkezdik gyártani az akkumulátoros-elektromos Mini Coopert, vajon marad-e annak különc megjelenése, vagy a kicsit retrósabb, de praktikusabb (megmarkolható kilincs, nyitható tetőablak) részletek kapja.