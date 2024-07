Már villanymotoros motorcsónakot is kínál a Maserati

Fotó: Maserati / Davide De Martis

A márkajelzés kötelez, a Maserati autókat a háromágú szigony ékesíti, ami a görög (Poszeidón) és római (Neptun) mitológiában is a tenger istenének fegyvere. Az olasz autógyártó ennek megfelelően már évek óta igen aktív a vízi járművek területén is, és mostantól kezdve már akkumulátoros-elektromos motorcsónakot is kínálnak. A Vita Power nevű céggel közösen készítették el a Tridente nevű hajót.

Fotó: Vita Power

Karbonból készül a 10,5 méter hosszú hajótörzs a Hodgdon Yachts műhelyében, amely 8 utast képes szállítani. Az üléseket normál és étkező elrendezésben lehet használni, van napozófedélzet zuhannyal és a kiszállást megkönnyítő létrával. Az orrban hálószoba és egy WC kapott helyet. A padlóba összesen 252 kWh kapacitású akkumulátort szerelnek, a 2 hajtómotor csúcsteljesítménye 600 lóerő, amivel 25 csomós utazó- és 40 csomós csúcssebességet tud a Maserati Tridente. A hatótávolságot vagy a maximális töltési teljesítményt nem közölték, de azt igen, hogy villámtöltéssel 1 óra alatt lehet újratölteni a telepet.