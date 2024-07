Megkezdte a működését a legújabb BYD autógyár

Fotó: Üzbegisztán elnökének sajtószolgálata, www.president.uz

Június 27-én ünnepélyes keretek között felavatták a BYD legújabb autógyárát Üzbegisztánban, a Jizzax városában felépített létesítmény kezdetben évi 50 000 autós kapacitású, de a tervek között szerepel ennek megtízszerezése. Teljes ciklusú gyárról van szó, azaz van karosszéria- és fényezőüzem is, idővel pedig minden alkatrészt helyben fognak készíteni.

Fotó: Üzbegisztán elnökének sajtószolgálata, www.president.uz

A BYD saját maga (a Fudi nevű autóipari beszállítója) fogja készíteni a nagy méretű műanyagalkatrészeket, az üvegalkatrészeket és akkumulátoros- és villanymotorok helyi összeszerelését is megvalósítják. Az üzbegisztáni BYD autógyár első termékei a Chazor nevű személyautó és a Song Plus Champion szabadidő-autó (utóbbit nálunk Seal U néven forgalmazzák) hibrid változatai lesznek, de villanyautókat is készítenek majd itt.