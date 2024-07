Fotó: Marosréti Ervin

A mögöttünk hagyott hétvégén minden az autókról szólt Aggteleken. A Baradla-barlang kempingjében idén is megtartották a Meet ‘N Talk elnevezésű autós találkozót, amely rengeteg érdekességgel, programmal és különleges autókkal várta az érdeklődő közönséget. Az eseményre kilátogatók számos olyan ritkasággal találkozhattak, amely nem minden nap jön velünk szembe az utcán, de több olyan esemény is színesítette a hétvégét, amely során bárki kipróbálhatta a tudását.

Ide tartozott az UAZ húzó - és a kerékcsere verseny. Előbbinél háromfős csapatok mérték össze az erejüket, utóbbinál pedig egyénileg a stopper és egymás ellen csatáztak a résztvevők. Ugyancsak nagy érdeklődés kísérte a tombola sorsolást, amelynek a fődíja egy Volkswagen Poló személyautó volt, emellett természetesen nagyon sok értékes felajánlás talált gazdára.

Nagy érdeklődés

- Talán most vagyunk a legtöbben, ideértve a kiállítókat és a vendégeket egyaránt. Az időjárás is kedvezően alakult, és a programokat is sikerült úgy összeállítani, hogy ez a három nap abszolút jó hangulatban telt Aggteleken - fogalmazott érdeklődésünkre Papp Gábor, főszervező. - Ez már a tizedik találkozón, tehát nyugodtan nevezhetjük hagyománynak, amit természetesen a jövőben is szeretnénk folytatni.

A hétvége során minden regisztrált és autóval érkező résztvevőnek lehetősége volt arra, hogy bemutassa a technikáját, a kötetlen hangulatú grillezés mellett pedig egy forró, csípős lecsóevő versenyt is rendeztek. Szombaton könnyűzenei programok is szórakoztatták a látogatókat, de természetesen a jó hangulatról a vendégek saját maguk is gondoskodtak.

