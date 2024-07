Országúton és terepen is extrém teljesítményt nyújt a Defender OCTA

Fotó: Land Rover

Kérdés, hogy munkának vagy szórakozásnak élték meg a gyári mérnökök, amikor a Land Rover Defender OCTA tartósságáról pontosan 13 960 teszt során meggyőződtek az elmúlt 3 év során, ebben bőven voltak nagy sebességű aszfalt- és terepfutamok is. Nagy-Britanniában az indulóár 145 300 font. A gyártás első évében választható First Edition modell exkluzív Faroe Green fényezést kap karbon részletekkel, a 20 colos felnikre terepmintás abroncsokat szerelnek, ezért legalább 160 800 fontot kell fizetni. A dinamikus közönségpremierre a Goodwood Festival of Speed rendezvényen kerítenek sort.