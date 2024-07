Terepen csak precízen, szépen - és ha kell, nagy gázzal

Fotó: Együtt Gurulunk Alapítvány

A verseny koordinátora, Csokona Norbert portálunknak elmondta: a Pusztaederics mellett kialakított versenyterület olyan adottságokkal rendelkezik, amelynek köszönhetően a technikai sportág egyik legjobb, legtechnikásabb pályájának tartják hazánkban az off-roadosok. A vízmosások szabdalta fás-erdős területen egyrészt nagyon szűk térben kell manőverezniük a versenyzőknek, ugyanakkor az emelkedők a járműveket is alaposan próbára teszik. Ezért kezdőknek nem is ajánlják ezt a versenyt.

– Az általunk szervezett programok általában két részből állnak – folytatta Csokona Norbert. – Az első napon, többnyire szombaton rendezzük meg magát a versenyt, ahol több pályát is kell teljesíteniük a résztvevőknek. Miután ezek a versenyek általában késő délutánig eltartanak, ezért másnapra is ott maradunk a helyszínen, s olyankor élményautózást kínálunk sérült gyermekeknek. Az alapítványunk ezért is kapta az Együtt Gurulunk elnevezést.

A pusztaedericsi program kapcsán a főszervező azt is elmondta: a triál versenyek lényege, hogy egy erdős-fás terepen akadálypályát jelölnek ki, amelyet végig kell autózniuk egy meghatározott szintidő alatt a résztvevőknek. Nem csupán az adott útvonalat kell követniük, hanem úgynevezett kapukat is kijelölnek, amelyeken úgy kell egy előre megállapított sorrendben áthaladniuk, hogy a járműveikkel nem érinthetik a kapukat jelző karókat. Ha mégis megtörténik – vagy ha a versenyző kidönti a karót – büntetőpontot kap. Ugyancsak büntetőpont jár a pálya szélét jelző szalag érintéséért, de a tolatásért is.

A pusztaedericsi program résztvevőinek többsége a Dunántúlról érkezett. A versenyzők közt akadtak zalaiak is. A tilaji Hebestrei Balázs negyedik éve űzi ezt a sportot, elsősorban hobbiból, az izgalom és az adrenalin miatt.

– A pusztaedericsi versenypálya valóban nagyon jó, itt még száraz talajon is nagyon nehéz hibátlanul autózni, nedvesen pedig szinte lehetetlen – mondta lapunknak. – Nekem egy Suzuki Samurai típusú autóm van, amin végeztem egy kevés átalakítást, ezzel már el lehet kezdeni az off-roadozást.

Gyuricza Ferenc / zaol.hu