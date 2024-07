Több mint 30 ezer Ford Mustangot hívnak vissza, mert magától forogni kezdhet a kormányuk

Fotó: Ford

Internetes videók visszatérő eleme a nagy gázzal kiforduló, majd ugyanolyan lendülettel balesetet szenvedő Ford Mustang, amelynek sofőrje nem tudja kontrollálni a lovakat. Ezek kivétel nélkül autóvezetői hibára vezethetőek vissza, de most egy olyan hiba miatt rendeltek el visszahívást, ami magyarázhatná a hasonló produkciókat. Indokolt a feltételes mód használata, mert a Ford vizsgálata szerint még nem következett be baleset a hiba miatt. Utóbbi tünete, hogy a kormánykerék emberi beavatkozás nélkül kezd el ide-oda pörögni a két végállás között, az ok pedig a másodlagos nyomatékérzékelő rossz polaritással való kalibrálása. Ez az érzékelő csak akkor jut szerephez, ha az elsődleges nyomatékérzékelő meghibásodik, olyankor viszont a hamis jel miatt az elektronika összezavarodik, és a kormányelfordítást segíteni hivatott villanymotort rosszul vezérli. A megoldást a kérdéses érzékelő újra kalibrálása jelenti, amit a márkakereskedésekben végeznek el a visszahívásban érintett, 2022 szeptembere és 2023 áprilisa között készült 30 735 példánynál.