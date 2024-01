1. Alfa Romeo Milano

A MiTo 2019-es nyugdíjazása óta nincs kisautója az Alfa Romeónak, de ez nem sokáig marad így, mivel áprilisban tartják a világpremierjét a Milano nevű kis SUV-nak, amely a márka első tisztán elektromos autója lesz. A Jeep Avengerhez hasonlóan ez is a Stellantis e-CMP platformjára épül, és a két típus gyártási helyszíne is megegyezik (Tychy, Lengyelország). Valószínűleg ugyanazt a bruttó 54 kWh-s akkumulátort kapja az Alfa, mint a Jeep, ami 400 km körüli hatótávot feltételez, de elképzelhető, hogy a villanymotorja erősebb lesz.

Később lesz összkerékhajtású változat is, amelyben a hátsó tengelynél is lesz egy második villanymotor – elsőként az e-CMP-re épülő modellek közül. Az Avengerrel ellentétben a Milanónál azonban nem a terepjáró-képesség fokozását, hanem a nagyobb teljesítményt és a jobb vezethetőséget szolgálja az összkerékhajtás. A kiszivárgott képeken már látható Milano tisztán elektromos és lágy hibrid hajtásláncokkal kerül forgalomba 2024 nyarán. A mintegy 4,1 méter hosszú és 1,8 méter széles újdonság a Volvo EX30 és a Smart #1 riválisa lesz a kis prémium elektromos SUV-ok piacán. Úgy számol az Alfa, hogy a globális értékesítése 40 százalékát adja majd az új modell.

2. Audi A6/Q6 e-tron

A korábbi éveket fejlesztéssel töltötte az Audi, alig volt új bemutatója, azonban 2024-ben 12 új modell bemutatását tervezi az ingolstadti gyártó. Ezek közül a legfontosabb a nyáron érkező elektromos A6/Q6 család lesz, amely már a Porschével közösen fejlesztett, prémiumautóknak szánt PPE plaformra épül (ugyanezt kapja az új Macan is). Az új építőkészlet a Q4 e-tron MEB-jéhez képest gyorsabb, 270 kW-os töltést és nagyobb, 700 km körüli hatótávolságot kínál majd a 100 kWh-os akkumulátornak és a 800 voltos architektúrának köszönhetően. Az A6-osból lesz ötajtós kupé (Sportback), kombi (Avant), terepkombi (Allroad) és sportkombi (RS6), de a Q6-osból is lesz normál SUV és terepkupé (Sportback) is.

Minden modell hasonló belteret kap, amelyben akár három képernyő is lehet: az ívelt műszerfal-érintőképernyő kombó és a kiterjesztett valóságot használó szélvédő-kijelző (HUD) mellett opciósan kérhető első utashoz egy külön monitor is. Az alapmodellek hátsókerék-meghajtásúak és 272 lóerősek lesznek, a többi változat azonban kétmotoros és összkerékhajtású. A Quattrók 408, 517 vagy 626 lóerősek lehetnek, utóbbi az RS modellek várható teljesítménye. Szintén a PPE platformra épülnek és szintén 2024-ben érkeznek a belső égésű motorral hajtott A4 és A6 utódai, melyek A5 és A7 néven lépnek piacra, mivel eltűnik a kínálatukból a szedán karosszéria. Csak ötajtós kupéként (Sportback) vagy kombiként (Avant) lesznek elérhetők.

További Audi újdonságok 2024-re: A3 ráncfelvarrás, E-tron GT ráncfelvarrás, Q4 e-tron ráncfelvarrás, Q7/Q8 ráncfelvarrás

3. BMW M5/M5 Touring

Karácsony előtt egy ünnepi hangulatú képpel és videóval adott ízelítőt a 2025-ös modellévű M5 Touringból a BMW. A szuperkombi a szokásos fekete-fehér helyett ünnepi, piros-arany, apró „M" logókkal díszített álcázást kapott, amely láttatni engedi a formákat: megfigyelhetőek a hűtőrács nem is olyan hatalmas, vízszintes veséi és az első lökhárító légbeömlő nyílásai is. Nem lehetett eltitkolni a négycsöves kipufogót, valamint az ívelt tetőszpojlert sem, amely kétoldalt kiszélesedik.

Ahogy a videó a végéhez közeledik, a képernyőn megjelenik a „The Ultimate, Electrified M Power" üzenet, amely megerősíti, hogy az új M5 hibrid hajtásláncot kap. Míg a nagy rivális Mercedes-AMG E 63 – amely szintén jövőre debütál szedán és kombi formában – hathengeres plug-in hibrid hajtással érkezik, addig a szintén plug-in hibrid M5 megtartja a nyolc hengert, de egy villanymotorral kiegészülve, így a rendszerteljesítménye 700 lóerő fölé emelkedik. A hatalmas XM szabadidő-autóban ez a hajtáslánc ma 748 lóerőt és 1000 Nm nyomatékot kínál, így érdekes lesz látni, hogy a BMW lefojtja-e az M5-öt, hogy megőrizze a zászlóshajó erőfölényét.

További BMW újdonságok 2024-re: 1-es ráncfelvarrás, 3-as ráncfelvarrás, 4-es ráncfelvarrás, új X2 és X3.

4. BYD Seal U

A hamarosan Magyarországon gyárat építő kínai autómárka 2024 első negyedévében tovább bővíti európai választékát a Kínában már bemutatott Song Plus Championship Editionnel, amelyet az egyszerűség kedvéért nálunk Seal U néven fognak forgalmazni. Bár a formaterv és a padlólemez azonos a Seal szedánéval, a belső tér és a technika is más. Kétféle „Blade" lítium-vasfoszfát akkumulátorral (71,8 és 87 kWh) és 221 lóerős villanymotorral lesz kapható a 4785 mm hosszú SUV, egyes piacokon azonban a több mint 300 lóerős, közel 100 km elektromos hatótávú plug-in hibrid változata is elérhetővé válik (még nem lehet tudni, hogy Magyarország közéjük tartozik-e). Megnyugtató, hogy a Seal U decemberben ötcsillagos értékelés kapott az Euro NCAP töréstesztjén.

További BYD újdonságok 2024-re: Seagull, az olcsó elektromos kisautó és a Tang, a hétszemélyes, 4,9 méteres villany-SUV.

5. Citroën ë-C3

Azokat célozza meg a Citroën újdonsága, akik megfizethető áron szeretnének új villanyautóhoz jutni: Európában az alapár 23 300 euró lesz, ami kb. 9 millió forintnak felel meg. 2025-ben ráadásul egy kisebb akkus, 200 km hatótávolságú alapváltozat is érkezik, mely 19 990 eurós kezdőáron (7,6 millió forint) lesz kapható. A szögletes, magas építésű kisautót Franciaországban tervezték, és a szlovákiai Trnavában található Stellantis üzemben fogják gyártani. A régi C3-ashoz képest a vezetőülés 100 mm-rel, a tető 96 mm-rel van magasabban, így a karosszéria érezhetően tágasabb, pedig csak 19 mm-rel hosszabb (401 mm) és 6 mm-rel szélesebb (1760 mm). Valamennyi változathoz alapfelszereltség a progresszív hidraulikus ütközőelemekkel ellátott, lágyra hangolt, kényelmes utazást biztosító felfüggesztés.

A 113 lóerős villanymotor 11 másodperc alatt képes felgyorsítani az ë-C3-ast 0-ról 100 km/h-ra, a végsebesség mindössze 135 km/h. A 44 kWh-s LFP akkumulátor 320 km WLTP hatótávot tesz lehetővé. Később lesznek benzines változatok is C3 néven, a dízelmotor visszatérése azonban nem valószínű. Kétféle infotainment rendszer közül lehet választani, a drágábbikhoz jár a műszerfal közepén, a vezető felé fordítva egy 10,25 colos érintőképernyő okostelefon-tükrözéssel. Az olcsóbb ehelyett csak egy dokkolót kap, hogy a vezető telefonján fusson az autó rendszere. Várhatóan 2024 második negyedévében érkezik a kereskedésekbe az ë-C3, mindössze két felszereltségi szintből (You és Max) választhatnak majd a vásárlók.

6. Cupra Terramar

Bár a kompakt szabadidő-autót már bemutatták 2022-ben egy nagyszabású rendezvényen, a gyártása csak 2024-ben indul el, méghozzá az Audi győri üzemében. A 4,5 méter hosszú Terramar különleges modell abból a szempontból, hogy a Seathoz tartozó spanyol márka utolsó olyan autója, amibe még belső égésű motorokat szerelnek – igaz, hibridesített formában. Az Audi Q3 technikájára épülő SUV sportosabb dizájnnal és vezethetőséggel különbözteti meg magát a testvérmodelltől. A kínálatban a lágy hibrid mellett plug-in hibrid hajtáslánc is lesz, utóbbi elektromos üzemmódban az ígéretek szerint közel 100 km-t tud majd megtenni.

7. Dacia Bigster

Nem volt szükség arra, hogy a 2023 novemberében leleplezett Duster III megnőjön a modellváltással, ugyanis a közel 30 centivel hosszabb (4,6 méteres) Bigster 2024 második felében érkezik tágasabb utas- és csomagtérrel, de ugyanúgy a Renault-Nissan-Mitsubishi Szövetség CMF-B platformját használva. A 2021-ben tanulmányként már megmutatott Bigster kívülről már nem sokat változik a sorozatgyártásig, a formanyelv azonos a Dusterével. A dizájn jellegzetes elemei közé tartoznak az Y-alakú fényszórók, a szögletes és kiszélesített kerékjáratok, valamint a nyers, újrafeldolgozott műanyagból készült, fényezetlen védőelemek.

Valószínűleg a motorkínálat is megegyezik majd az új Dusterével, ami azt jelenti, hogy a 100 lóerős, LPG-vel is üzemeltethető egyliteres háromhengeres jelentheti a belépő szintet. Aki nagyobb teljesítményre vágyik, annak két lehetősége lesz: vagy az új, 130 lóerős, 1,2 literes, háromhengeres, 48 voltos lágy hibrid rendszerrel támogatott turbómotor, vagy a Joggerből és több Renault-ból már ismert 1,6 literes, 140 lóerős öntöltő hibrid, amely az egyetlen négyhengeres, feltöltő nélküli és automata váltós opció. Viszont csak az 1,2 literes motorhoz lesz rendelhető az immár ötféle üzemmódban használható összkerékhajtás, amelyhez jár majd az igényesebb, többlengőkaros hátsó futómű és a speciális áttételezésű hatfokozatú kézi váltó is.

8. Fiat Panda

Már biztos, hogy 2024. július 11-én, a Fiat 125. évfordulóján egy új kisautót mutat be az olasz márka, ami a pletykák szerint a régóta várt új Panda lesz. A negyedik generációs modellből 2019-ben adott ízelítőt a Centroventi koncepcióautó (képünkön), amely elektromos hajtású volt, cserélhető akkumulátorral és ötletes beltérrel. Ebből valószínűleg csak az elektromos hajtás és variálható utastér marad meg, de a CMP platform lehetőséget ad olcsóbb, belső égésű motoros változatok gyártására is. Állítólag az új Panda jelentősen nagyobb elődeinél (várhatóan 4 méter körüli lesz a hossza), de a tervezési filozófiája nem sokat változik majd, ami azt jelenti, hogy nem a luxusra, hanem a praktikumra és a jó ár-érték arányra helyezi a hangsúlyt. Ha jó áron tudják adni, és a formája tetszeni fog az embereknek, akkor a Dacia Sandero méltó kihívója lehet.

További Fiat újdonságok 2024-ben: 600e, Topolino

